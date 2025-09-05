El Espectador y sus portadas de las siete clasificaciones a los mundiales

Desde 1962 hasta 2026, la selección nacional ha conseguido siete tiquetes a la máxima copa de la FIFA: Chile 1962, Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así ha titulado El Espectador todas las clasificaciones de la tricolor a la Copa del Mundo, desde la primera hasta la más reciente.