El Espectador y sus portadas de las siete clasificaciones a los mundiales

Desde 1962 hasta 2026, la selección nacional ha conseguido siete tiquetes a la máxima copa de la FIFA: Chile 1962, Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así ha titulado El Espectador todas las clasificaciones de la tricolor a la Copa del Mundo, desde la primera hasta la más reciente.

Redacción Deportes
05 de septiembre de 2025 - 12:17 p. m.
1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y, ahora, 2026. Las siete clasificaciones de la selección a la Copa del Mundo.
Foto: El Espectador

