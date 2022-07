“El favoritismo de Colombia en la Copa América no nos presiona”: Nelson Abadía

Nelson Abadía en medio de un entrenamiento de la selección de Colombia femenina. Foto: FCF

Queda solo un día para el inicio de la Copa América. Colombia, que será local, es uno de los principales favoritos a llevarse el título. Las expectativas son altas, aunque el entrenador del equipo, Nelson Abadía, se mostró tranquilo este jueves en la rueda de prensa previa al debut de la selección.

“Tenemos un estímulo en el favoritismo que nos dan, no una presión. La mayoría de las jugadoras de prejuvenil y juvenil, también han estado en ciclo de mayores. En ese aspecto, nosotros venimos de hace rato abarcando un número importante de jugadoras y tenemos en proyección a varias para que en el futuro sean importantes. Vienen jugadoras de sub 17 y sub 15 que han sido importantes y, en eso, nosotros teníamos claro hacia dónde íbamos y qué norte debíamos llevar”, explicó el estratega.

Y agregó: “El favoritismo se construye de peldaño a peldaño, es un paso a paso. Nosotros hemos venido consolidando un fútbol importante y yo he reiterado muchas veces que la formación competitiva nos la está dando el fútbol gracias a la Federación y la Dimayor”.

Colombia compartirá grupo con Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay y tendrá la obligación, como mínimo, de pasar a la siguiente ronda.

El debut de la selección será contra las paraguayas este viernes a partir de las 7:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, sede de los primeros partidos del combinado nacional en la competencia.

“Nosotros en la selección de Colombia femenina hemos venido analizando a Paraguay en sus diferentes juegos de fecha FIFA, así como analizamos a Uruguay, Ecuador o Estados Unidos. Aparte de lo que es su referente, hay dos o tres jugadoras que son importantes, tienen la idiosincrasia del fútbol paraguayo, en su salida rápida de contraataque y eso también lo hemos trabajado. Se lo he dicho al grupo y ellas lo saben, que lo que nos interesa es imponer nuestro juego y eso es válido para afrontar esta clase de torneos”, explicó Abadía.

Colombia llega en un buen momento a la Copa, más allá de las polémicas por los vetos a jugadores importantes del equipo como Natalia Gaitán, Isabella Echeverri o Yoreli Rincón.

La selección viene de foguearse con las actuales campeonas del mundo, Estados Unidos, y aunque se llevaron dos derrotas, el equipo mostró buenas formas. Al respecto, el entrenador del equipo valoró las conclusiones que le quedaron del compromiso.

“Las reflexiones las tenemos bien claras. Sabemos con certeza el propósito que tenemos para el torneo. Después de la última fecha FIFA, sabíamos que teníamos que medirnos con rivales fuertes para tener ese grado de competitividad, que se requiere para esta clase de torneos. El grupo está bien, consciente y sólido. Sabemos la responsabilidad que tenemos y lo más importante es que ellas están convencidas de su fútbol y de lo que tienen que hacer en el torneo”.

Sobre la preparación del equipo, Abadía señaló: “Nosotros, en la fecha FIFA y en los entrenamientos, procuramos tener juegos cada 72 horas. Si no los teníamos, hacíamos trabajos de alta intensidad y las jugadoras —las que vienen de afuera y las que vienen de acá— vienen en un buen nivel competitivo. Para nosotros ha sido importante tener esa competitividad de ellas”.

Para tener en cuenta, el grupo B lo conforman: Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.

Todo está servido para el inicio del torneo y Colombia espera lograr una participación histórica, alcanzando, por lo menos, uno de los cupos que da la Copa al próximo Mundial y a los Juegos Olímpicos de París, y, por qué no, el primer campeonato de su historia.

