El grato recuerdo de mi Colombia, campeona suramericana en 2005

Eduardo Lara fue el director técnico de la selección colombiana campeona del Sudamericano Sub-20 2005. Foto: El Espectador

Si bien siempre he sido una persona a la que no le gusta mirar atrás y vivir en el pasado, en los últimos días se me ha venido a la cabeza un gran recuerdo, de esos que nunca se olvidan. Ya han pasado 20 años desde que la selección de Colombia se consagró campeona del Suramericano Sub-20 en el Eje Cafetero. Por supuesto, todos los jugadores tienen muchos recuerdos y han hablado de ellos, pero esta es una oportunidad de que la persona que dirigió el equipo pueda contar los suyos.

Semanas antes del inicio del campeonato tuve una primera gran...