El legado de las futbolistas que han estado siempre con Colombia en el Mundial Femenino

De izquierda a derecha: Diana Ospina, Sandra Sepúlveda, Daniela Montoya, Lady Andrade y Catalina Usme. Foto: Agencia AFP

Por las razones por todos conocidas, no hay que olvidar a las que no están. Pero, a las que están, sobre todo, hay que darles las gracias. La selección de Colombia, independientemente de si llega a las semifinales, ya hizo historia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Contra Inglaterra, este sábado desde las 5:30 a.m. (Gol Caracol), lo que buscará será agrandar su leyenda, retar a la historia.