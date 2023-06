“Ganar la Copa América es un objetivo para la selección de Colombia”: Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, durante el entrenamiento realizado este jueves en el estadio de Mestalla en España. Foto: EFE - Manuel Bruque

Colombia ya está listo para jugar en España los partidos amistosos contra Irak, este viernes desde las dos de la tarde, y contra Alemania, el próximo martes, desde la 1:45 p.m. Ambos con transmisión del Gol Caracol y Blu Radio.

Antes de los dos partidos, Néstor Lorenzo, entrenador del seleccionado nacional, habló en rueda de prensa junto a la estrella de Liverpool, Luis Díaz.

El estratega argentino, además de referirse a sus próximos rivales, también explicó cuál es el primer gran objetivo de la selección de Colombia: la Copa América de 2024, que se jugará en Estados Unidos.

Antes, sin embargo, Colombia tendrá que afrontar las eliminatorias al Mundial de 2026, que también se realizará en Norteamérica, con la participación extra de México y Canadá. Ese es otro de los grandes objetivos marcados por el DT.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa?

¿Cómo ve a Irak?

El problema de los amistosos es que están en una zona del año complicada. Irak es muy buen equipo y muy fuerte. De los últimos seis partidos ganó cuatro y solo perdió uno. Va a ser un partido difícil.

¿El partido contra Irak se planteará distinto que el de Alemania?

“Queremos dosificar cargas y vamos a tratar de evitar lesiones. Eso será lo único diferente, aunque lógicamente buscaremos un trabajo táctico que nos venga bien para cada juego”.

¿Estos partidos ayudarán a darle más solidez a la idea de juego de la selección?

El equipo, hasta ahora, mostró buenas sensaciones en algunos aspectos. La idea es consolidar esos conceptos y ser protagonista en campo rival. Tener profundidad y llegada. Todas esas cosas las estamos trabajando y estoy contento porque el grupo lo está asimilando.

¿Su proceso se diferencia del de José Pékerman? ¿En qué?

No hablaré de la época de José, hicimos un gran grupo. Los entrenadores del fútbol colombiano sabemos que debemos potenciar la competencia de nuestro fútbol. En eso nos enfocamos ahora, no quiero comparar procesos.

¿Cuál es el objetivo de la selección de Colombia?

Clasificarnos para el próximo Mundial y hacer una buena Copa América. Queremos ganarla, por supuesto.

¿Si Colombia no va al Mundial sería otro fracaso?

Siempre jugamos para ganar, pero, claro, luego hay un rival. Uno no puede prometer ganar siempre. Uno promete entregarlo todo. Nuestra idea no es jugar para ver qué pasa. Jugaremos para ganar.

¿Qué dijo Luis Díaz?

¿Qué se siente volver a la selección?

Es un honor y un privilegio. Siempre estuve pendiente de los amistosos durante mi lesión. Creo que se han ganado muchas cosas. Cada compañero viene dando lo mejor y ojalá sigamos así.

¿Cuál es su opinión de los nuevos jugadores del equipo?

Se han venido acoplando. Todos hacemos parte de la Selección. El profe Lorenzo viene viendo jugadores, nuevos y con trayectoria. Y ya se vio que por eso estamos mejorando más. Cada quien sabe qué debe hacer cuando viene a la selección.

Su momento en Inglaterra: ¿cómo vivió la lesión?

Venía en un momento magnífico y bastante feliz, pero ocurrió la lesión. Fue fuerte, pero supe salir y ahora me motivé muchísimo más. Ahora puedo hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol. No quiero demostrar más o menos, quiero hacer lo que he hecho siempre. La unión hace al equipo.

¿Y si Colombia se queda afuera del mundial de nuevo?

Como recalcó el Profe, vamos a intentar. Vamos a buscar ganar siempre, a eso venimos a la selección. Queremos empezar bien la Eliminatoria, eso será importante para estar más cerca del objetivo. No pensamos que no estaremos en el Mundial.

