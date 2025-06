El regreso de Luis Díaz: estadísticas de su impacto en la selección de Colombia

El atacante estará disponible para disputar el compromiso contra Argentina en el Estadio Monumental. Los datos respaldan la importancia del extremo en la ofensiva ‘tricolor’. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Después de un empate con sabor amargo frente a Perú, Colombia se aferra a una noticia que le devuelve el pulso: vuelve Luis Díaz. El máximo goleador de la ‘tricolor’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 está listo para enfrentar a Argentina, y su regreso llega justo cuando más se le necesita.

El 0-0 ante Perú no fue solo un mal resultado: fue un síntoma. Colombia no remató ni una vez al arco, algo que no ocurría desde 2016. En ataque, la selección fue inofensiva, sin ideas, sin profundidad y sin desequilibrio. La ausencia de Díaz se notó como nunca: no hubo quien rompiera líneas ni quien pusiera a temblar a la defensa rival.

“Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como él”, reconoció el técnico Néstor Lorenzo, y el viernes quedó claro. Ninguno de los intentos, ni Jáminton Campaz ni Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, pudieron llenar sus zapatos.

El peso de los números

Luis Díaz ha sido clave en esta Eliminatoria. Participó directamente en casi la mitad de los goles de Colombia (5 de 12): anotó cuatro (ante Perú, Brasil, Chile y Paraguay) y asistió una vez. Es el sexto jugador con más contribuciones ofensivas de toda la clasificatoria.

Además, ya es parte del top cinco de goleadores históricos de la selección de Colombia con 18 tantos. Solo lo superan íconos como Radamel Falcao García, James Rodríguez, Arnoldo Iguarán y Faustino Asprilla.

Colombia depende cada vez más de la conexión entre Díaz y James Rodríguez. Juntos han generado 14 de los 18 goles de la selección en esta Eliminatoria. Díaz con seis goles y una asistencia; James con dos goles y cinco pases decisivos.

Esa sociedad será fundamental para romper a la campeona del mundo. Argentina, ya clasificada, no regalará nada, y el reto será máximo en el Monumental de Buenos Aires.

Luis Díaz vs. Nahuel Molina

Luis Díaz se enfrentará a Nahuel Molina, el lateral derecho argentino que ya sufrió frente a él en la Copa América 2021. Aquella vez, Lionel Scaloni tuvo que cambiarlo en el entretiempo porque el colombiano lo estaba desbordando sin piedad.

Esta será la segunda vez que se midan desde el arranque, y aunque Molina parte como titular, su rendimiento reciente no ha convencido. Es una oportunidad de oro para que Díaz marque diferencia.

Colombia no solo necesita goles. También necesita convicción. El bache ofensivo ha comenzado a golpear la confianza del equipo. El equipo tiene talento, pero le falta pasión y determinación en los momentos clave.

La Tricolor necesita puntos. Si pierde y Venezuela le gana a Uruguay, se complica el camino. En el estadio Monumental, Colombia no solo buscará hacer historia. Buscará salvar su Eliminatoria. Y será con Luis Díaz al frente.

