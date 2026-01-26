Logo El Espectador
El reloj del mundial corre en contra de James Rodríguez

A poco más de cuatro meses de la cita orbital, el capitán de la selección de Colombia sigue sin club. Hay más rumores, como el de Millonarios, que certeza.

Daniel Bello
Daniel Bello
26 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
James Rodríguez en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
James Rodríguez en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
Foto: EFE - Angel Colmenares

El jugador más importante de la selección de Colombia, James Rodríguez, sigue sin equipo a falta de 137 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El volante crecido en Ibagué y formado en Envigado es agente libre y esa incertidumbre sobre su destino deportivo debe preocupar a la afición y al cuerpo técnico por igual.

La última vez que el número 10 de la tricolor se puso los guayos en un partido competitivo fue el 19 de noviembre, cuando Colombia derrotó 3-0 a Australia en Nueva York. James marcó y...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

ERWIN JIMENES(18151)Hace 16 minutos
Juanfer esta volando en River.
