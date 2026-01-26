El reloj del mundial corre en contra de James Rodríguez

James Rodríguez en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - Angel Colmenares

El jugador más importante de la selección de Colombia, James Rodríguez, sigue sin equipo a falta de 137 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El volante crecido en Ibagué y formado en Envigado es agente libre y esa incertidumbre sobre su destino deportivo debe preocupar a la afición y al cuerpo técnico por igual.

La última vez que el número 10 de la tricolor se puso los guayos en un partido competitivo fue el 19 de noviembre, cuando Colombia derrotó 3-0 a Australia en Nueva York. James marcó y...