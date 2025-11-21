Logo El Espectador
El reto de Colombia en el Mundial de Futsal: grupo, figuras y fixture completo

Con 16 países compitiendo por inaugurar el palmarés de la categoría, Filipinas será la sede de un Mundial histórico. Colombia comparte grupo con España, Canadá y Tailandia.

21 de noviembre de 2025 - 09:17 p. m.
Con 16 países compitiendo por inaugurar el palmarés de la categoría, Filipinas será la sede de un Mundial histórico. Colombia comparte grupo con España, Canadá y Tailandia.

Foto: Selección Colombia

La historia del futsal femenino llegó a un antes y un después en su historia. Entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025 se disputará en Manila, Filipinas, la primera Copa Mundial de Futsal Femenina, organizada por la FIFA. Un evento que inaugura una nueva etapa para el deporte y que reúne a 16 selecciones con realidades e historias distintas. Colombia será una de ellas por el esfuerzo y proyecto que se consolidó en la última Copa América.

En mayo de 2024, durante la 28° reunión del Consejo de la FIFA en Bangkok, se...

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

