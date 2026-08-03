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El silencio del mercado: ¿por qué los mundialistas colombianos siguen sin dar el salto?

A un mes del cierre del mercado de fichajes en Europa, los jugadores de la selección de Colombia viven una situación que preocupa: ninguno ha concretado un traspaso a un club de mayor jerarquía.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
03 de agosto de 2026 - 05:01 p. m.
Jugadores de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026.
Jugadores de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026.
Foto: EFE - Alex Cruz

Ya lo dijo Anotnio Casale, columnista de El Espectador, en uno de sus textos: el Mundial suele convertirse en la vitrina perfecta para que los futbolistas den un salto en sus carreras. Una buena actuación en la máxima cita del fútbol puede traducirse en contratos millonarios, cambios de liga o la oportunidad de vestir la camiseta de alguno de los gigantes de Europa.

Así ocurrió con James Rodríguez tras el Mundial de Brasil 2014, en el que fue la gran figura de la selección de Colombia y terminó como máximo goleador del torneo....

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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Gustavo Puerta

Jhon Lucumí

 

Abelardo Acosta(72943)Hace 38 minutos
No hay que botar tanta corriente: Símplemente porque más que a cualquier camiseta (incluso la de la selección) aman el billete desaforadamente. ¡Y punto!
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