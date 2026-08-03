El silencio del mercado: ¿por qué los mundialistas colombianos siguen sin dar el salto?

Jugadores de la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026. Foto: EFE - Alex Cruz

Ya lo dijo Anotnio Casale, columnista de El Espectador, en uno de sus textos: el Mundial suele convertirse en la vitrina perfecta para que los futbolistas den un salto en sus carreras. Una buena actuación en la máxima cita del fútbol puede traducirse en contratos millonarios, cambios de liga o la oportunidad de vestir la camiseta de alguno de los gigantes de Europa.

Así ocurrió con James Rodríguez tras el Mundial de Brasil 2014, en el que fue la gran figura de la selección de Colombia y terminó como máximo goleador del torneo....