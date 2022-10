Stefanía Perlaza: Nació el 25 de septiembre de 2005 en Tuluá, Valle del Cauca. Se formó en la escuela Independiente de Tuluá y actualmente forma parte de la nómina del Deportivo Cali. Tiene un amplio palmarés deportivo: Campeona de Juegos Departamentales con la Selección Tuluá, campeona de los Juegos Bolivarianos 2022, cuatro veces campeona Nacional con la Selección Valle, sub campeona Sura-mericano Sub 17 con la selección Colombia y Sub campeona en el Suramericano sub 20.

Foto: Instagram