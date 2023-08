“Espero no me quiten mi camiseta de la selección”: embajadora de Alemania

Marian Schuegraf, embajadora de Alemania en Colombia, respaldó al influencer Dominic Wolf. Foto: Marian Schuegraf.

Luego de que se diera a conocer el caso del influencer Dominic Wolf, quien no volverá a usar la camiseta de la ‘tricolor’ tras la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol, cientos de usuarios han salido en defensa del alemán, quien desde hace ocho años hace contenido en redes sociales exaltando la cultura colombiana.

Una de las personas que han respaldado al creador de contenido fue la embajadora de Alemania en Colombia. Marian Schuegraf publicó en la mañana de este miércoles una foto en la que vestía la camiseta ‘tricolor’ y sostenía un balón de fútbol.

En el tweet, que ya es tendencia, la embajadora no solo expresó su apoyo a Dominic Colombia, sino que también dejó un mensaje desafiante.

“Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!”, aseguró Schuegraf en su Twitter.

Más deportes: Manchester City, supercampeón: así fue la dramática definición por penaltis

Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic! https://t.co/PZftXG0lkx pic.twitter.com/aB7ZbjWsnK — Marian Schuegraf (@AlEmbajadora) August 16, 2023

¿Cuál fue la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol?

La Federación Colombiana de Fútbol le solicitó a Dominic Wolf retirar algunos de sus videos de sus redes sociales en los que hace contenido publicitario vistiendo la camiseta de la selección.

Según la FCF, esto tendría problemas relacionados con los derechos de imagen y de patrocinadores de la ‘tricolor’, y de no eliminar el contenido, podrían emprender acciones legales en su contra.

“A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, aseguró la federación en un comunicado.

“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, comentó.

Le puede interesar: El emotivo mensaje de Falcao a Cabal y Farah: “¡Admiración total!”

“En ningún momento quise causar eventuales perjuicios a sus patrocinadores, siempre muestro de manera respetuosa y cordial, lo hermosa que es nuestra Colombia, basado en un humor sano doy un granito de alegría a todos los colombianos”, respondió Dominic Colombia a la FCF.

Pese a su tristeza, el alemán aseguró que seguirá apoyando a la selección de fútbol de Colombia y queriendo al país, pero sin vestir la camiseta ‘tricolor’.

Dominic, en las últimas horas, compartió una publicación en la que sigue demostrando su cariño hacia al país, a pesar de la solicitud insólita.

Lo invitamos a leer: ¡Apoyar la Liga Femenina! El mensaje que deja la final del mundial: España vs. Inglaterra

“A pesar de haber tenido unos días difíciles, llegué a un nuevo destino colombiano y sigo acá mostrando con mucho amor y mucha pasión lo bonito que es Colombia, así como siempre lo he hecho. Con esta llegada al Guainía, ya es el departamento número 27 de 32 que estoy conociendo de Colombia y cada día me queda más claro que lo que realmente representa a Colombia no es una institución, SINO SU DIVERSIDAD, SUS PAISAJES, SU GASTRONOMÍA Y SOBRETODO SU GENTE. Pendientes del contenido porque definitivamente todo el mundo se debe enterar que COLOMBIA ES UN PARAÍSO”, aseguró Dominic Wolf en su Instagram.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador