Emilio Aristizábal, la nueva promesa del gol de Colombia

Emilio Arisitzábal fue titular en el debut de Colombia frente a Arabia Saudita.
Foto: EFE - Osvaldo Villaroel
El debut victorioso de la selección de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 no solo trajo consigo los tres primeros puntos en el Grupo F, sino que encamina la ambición tricolor, que hoy enfrenta a Noruega con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final.
Una de las apuestas del técnico César Torres para superar la defensa nórdica es Emilio Aristizábal, quien este año tuvo su irrupción en la Liga BetPlay y que, a pesar de no haber sido parte del Sudamericano Sub-20, se ganó a pulso un lugar en el combinado nacional en...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
