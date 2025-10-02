Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Emilio Aristizábal, la nueva promesa del gol de Colombia

El delantero de Fortaleza CEIF, hijo de una leyenda del fútbol nacional, sueña con escribir su propia historia en la tricolor, que este jueves enfrenta a Noruega en el Mundial Sub-20.

Daniel Bello
Daniel Bello
02 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Emilio Arisitzábal fue titular en el debut de Colombia frente a Arabia Saudita.
Emilio Arisitzábal fue titular en el debut de Colombia frente a Arabia Saudita.
Foto: EFE - Osvaldo Villaroel

El debut victorioso de la selección de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 no solo trajo consigo los tres primeros puntos en el Grupo F, sino que encamina la ambición tricolor, que hoy enfrenta a Noruega con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final.

Una de las apuestas del técnico César Torres para superar la defensa nórdica es Emilio Aristizábal, quien este año tuvo su irrupción en la Liga BetPlay y que, a pesar de no haber sido parte del Sudamericano Sub-20, se ganó a pulso un lugar en el combinado nacional en...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Víctor Hugo Aristizábal

Emilio Aristizábal

Colombia Sub-20

Mundial Sub-20

Aristizabal

Colombia vs. Noruega

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.