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¡Emocionante! Así se vivió el himno de Colombia en el partido contra Uzbekistán: video

Tras ocho años de espera, el ‘Oh Gloria Inmarcesible’ volvió a sonar en una Copa del Mundo. La tricolor se sintió como si fuera local en Ciudad de México.

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Daniel Bello
Daniel Bello
18 de junio de 2026 - 02:26 a. m.
Los jugadores de Colombia durante el himno.
Los jugadores de Colombia durante el himno.
Foto: EFE - Isaac Esquivel
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Colombia ya puso en marcha su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo hizo su estreno este miércoles en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario histórico que volvió a recibir al equipo de todos en una cita orbital cargada de ilusión y una enorme presencia de aficionados tricolor.

Tras ocho años de espera, la selección colombiana volvió a pisar el césped de una Copa del Mundo. La ausencia en Catar 2022 convirtió este regreso en un momento especialmente significativo para jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que aguardaban desde Rusia 2018 la oportunidad de volver a ver a su combinado nacional en la máxima cita del fútbol.

Las tribunas del emblemático Estadio Azteca se vistieron de amarillo para acompañar a la selección nacional. Más de 40.000 colombianos asistieron al encuentro y aportaron color y ambiente a un escenario único en la historia de este deporte, pues es el único estadio que ha sido sede de partidos en tres mundiales diferentes.

Increíble atmósfera colombiana en México

Ese impresionante marco de público hizo que Colombia se sintiera prácticamente como local en su estreno contra Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K. Desde mucho antes del pitazo inicial, los cánticos de los aficionados colombianos dominaron el ambiente y generaron una atmósfera favorable para el equipo de todos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando sonaron las notas del himno nacional con los 26 jugadores de la delegación colombiana sobre el césped del Azteca. Varias cámaras captaron la emoción de los futbolistas, entre ellos Luis Suárez y Álvaro Montero, quienes vivieron con intensidad la ceremonia protocolaria.

James Rodríguez también mostró una profunda emoción durante la interpretación del himno. El capitán de la selección parecía tener los ojos humedecidos mientras observaba las tribunas repletas de aficionados colombianos. Minutos después, la pelota rodó en Ciudad de México y comenzó oficialmente el recorrido mundialista de la tricolor en Norteamérica.

Esta es la séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo. Su mejor actuación ocurrió en la edición de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final bajo la dirección de José Pékerman. Ahora, el objetivo del plantel que conduce Lorenzo es superar esa marca y consolidarse entre las principales selecciones del torneo.

Para este debut mundialista contra la selección de Uzbekistán, el combinado nacional formó con un 4-3-3: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

En La Sede, la sección deportiva de El Espectador, estaremos atentos a todos los detalles de la presentación de la selección colombiana en esta Copa del Mundo.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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