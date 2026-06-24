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¡Emotivo! Así se vivió el himno de Colombia en Guadalajara previo al partido contra RD Congo

La selección, en el Estadio Akron de Zapopan, volvió a sentirse como local en la cita orbital de Norteamérica 2026.

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Daniel Bello
Daniel Bello
24 de junio de 2026 - 02:27 a. m.
Jugadores de la selección de Colombia justo antes del arranque del partido contra RD Congo.
Jugadores de la selección de Colombia justo antes del arranque del partido contra RD Congo.
Foto: EFE - Alex Cruz
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Colombia ya suma dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo encaró este martes su segundo compromiso en el Estadio Akron de Zapopan, a las afueras de Guadalajara, en busca de una victoria que la dejara con un pie en los dieciseisavos de final del torneo.

El equipo de todos volvió a sentirse como local, ahora en tierras jaliscienses. Tras el apoyo masivo que recibió en el Estadio Azteca de Ciudad de México durante el debut ante Uzbekistán, los aficionados colombianos volvieron a tomar por asalto otro recinto mexicano y convirtieron el Akron en una fiesta amarilla desde las horas previas al encuentro.

La presencia tricolor en las tribunas fue, una vez más, abrumadora. Miles de hinchas colombianos se congregaron en Zapopan y generaron una atmósfera que recordó al ambiente del estreno en Ciudad de México, con cánticos permanentes, banderas y el respaldo incondicional que la selección ha encontrado a lo largo de toda esta Copa del Mundo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación del himno nacional. Los 26 jugadores de la delegación sobre el césped del Akron vivieron con intensidad la ceremonia, igual que ocurrió frente a Uzbekistán. James Rodríguez, el capitán, y sus compañeros recibieron el calor de una hinchada que no ha dejado de creer.

Colombia llega a este segundo partido con la confianza que dejó el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K. Esta es la séptima participación del país en una Copa del Mundo, y el objetivo declarado del plantel que conduce Lorenzo es superar el quinto puesto obtenido bajo la dirección de José Pékerman en Brasil 2014.

Para este duelo ante la República Democrática del Congo, Lorenzo no hizo cambios en el esquema ni en los nombres. La tricolor repitió el mismo once del debut: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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