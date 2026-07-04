¡Emocionante! Así se vivió el himno de Colombia en Kansas City previo al partido con Ghana

La selección de Colombia encaró en Kansas City su cuarto partido en el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La selección de Colombia encaró este viernes el decisivo choque de eliminación directa contra la selección de Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, repitiendo exactamente la misma alineación que plantó cara a Portugal en Miami el pasado sábado, con la ilusión intacta de avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo de todos volvió a sentirse como local, ahora en tierras del estado de Misuri. Tras el apoyo masivo que recibió durante la primera fase, los aficionados colombianos se tomaron también las tribunas de Kansas City y convirtieron el imponente Arrowhead en una auténtica fiesta amarilla.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación del himno nacional. Los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo vivieron la ceremonia mientras las tribunas, colmadas por una marea amarilla, retumbaban a un solo coro en un momento que puso la piel de gallina a los asistentes.

Tal y como ocurrió en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, la presencia tricolor de los aficionados tricolor en las tribunas fue, una vez más, abrumadora. Miles de aficionados se congregaron en Misuri para generar una atmósfera intensa. Sin duda una de las hinchadas más fieles en este Mundial es la colombiana.

El camino rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial

La selección de Colombia firmó una fase de grupos sobresaliente en el Grupo K. El combinado tricolor selló su clasificación a paso firme tras conseguir sendas victorias ante Uzbekistán en Ciudad de México y contra la República Democrática del Congo en Guadalajara, cerrando su participación invicta tras el vibrante duelo frente a Portugal en Miami.

Por su parte, Ghana demostró ser una de las grandes revelaciones africanas en este certamen. El conjunto de las “Estrellas Negras” hizo parte del Grupo L y avanzó a estos dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. Le ganó a Panamá, empató con Inglaterra y pedió con Croacia.

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