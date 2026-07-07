¡Emocionante! Así se vivió el himno de Colombia en Vancouver previo al partido con Suiza

Los jugadores de Colombia en la previa del duelo contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP - LUKE HALES

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La selección de Colombia encaró este martes el decisivo choque de octavos de final contra la selección de Suiza en el BC Place de Vancouver, con la nómina que doblegó a Ghana en Kansas City el pasado viernes, con el único cambio obligado por la lesión de Jhon Córdoba, reemplazado en la punta de ataque por Luis Javier Suárez, con la ilusión de avanzar a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo de todos volvió a sentirse como local, ahora en tierras canadienses. Tras el respaldo masivo que recibió durante toda su campaña, los aficionados colombianos se tomaron también las tribunas del BC Place de Vancouver en una auténtica fiesta amarilla, en el primer partido del combinado nacional en suelo canadiense.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación del himno nacional. Los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo vivieron la ceremonia mientras las tribunas, colmadas por una marea amarilla, retumbaban a un solo coro en un momento que puso la piel de gallina a los asistentes.

Tal y como ocurrió en Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City, la presencia de los aficionados tricolores en las tribunas fue, una vez más, abrumadora. Más de 35.000 hinchas tricolor se congregaron en Vancouver para generar una atmósfera intensa. Sin duda una de las hinchadas más fieles en este Mundial es la colombiana.

El camino rumbo a los octavos de final del Mundial

La selección de Colombia firmó una fase de grupos sobresaliente en el Grupo K. El combinado tricolor selló su clasificación a paso firme tras conseguir sendas victorias ante Uzbekistán en Ciudad de México (3-1) y contra la RD del Congo en Guadalajara (1-0), cerrando su participación invicta tras empatar 0-0 con Portugal en Miami. Ya en los dieciseisavos, superó a Ghana 1-0 en Kansas City con gol de Jhon Arias.

Por su parte, Suiza demostró ser una de las selecciones europeas más sólidas del certamen. El conjunto de Murat Yakin terminó primero en el Grupo B tras superar a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar, y confirmó su gran momento al eliminar sin sobresaltos a Argelia por 2-0 en dieciseisavos, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

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