“En un Mundial, todos los rivales son difíciles”, Abel Aguilar

Abel Aguilar, mítico "8" de la selección, barriendo a Yaya Toure de Costa de Marfil durante el segundo partido del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 en el estadio Nacional Mane Garrincha en Brasilia el 19 de junio. Foto: AFP - EVARISTO SA

Si hay alguien que pueda hablar de cómo se juega una Copa del Mundo, ese es Abel Aguilar. El internacional con la selección de Colombia en 72 oportunidades, ahora retirado de las canchas, hizo parte de la presentación oficial de Michelob Ultra como cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Allí, el mundialista con Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 entregó sus expectativas antes del sorteo de la cita orbital y sus reflexiones luego de conocerse el grupo de la Tricolor. Un campeonato mundial que tiene...