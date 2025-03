EN VIVO: Brasil vs. Colombia, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias

James Rodríguez, líder y capitán de la selección de Colombia contra Brasil en las Eliminatorias. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Con el recuerdo fresco de la final de la Copa América y la urgencia de recuperar terreno en la tabla, Colombia enfrentará esta noche a Brasil en un duelo clave por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la necesidad de cortar una racha de dos derrotas consecutivas (Uruguay y Ecuador) y recuperar la identidad que lo llevó hasta la final continental.

Con James Rodríguez como líder y la ilusión intacta, la Tricolor buscará dar el golpe en el estadio Mané Garrincha ante una Brasil herida, sin Neymar y con dudas en su funcionamiento.

Una victoria no solo acercaría a Colombia a la clasificación, sino que reafirmaría su condición de aspirante en Sudamérica. La tarea no será sencilla, pero la Tricolor quiere demostrar que su gran Copa América no fue casualidad.

Siga el minuto a minuto del Brasil vs. Colombia

Los equipos ya saltaron a la cancha para realizar su calentamiento.

Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha, Rodrygo, Vini Jr y João Pedro.

Camilo Vargas será el guardián del arco, mientras que en defensa estarán Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En el mediocampo, Richard Ríos y Jefferson Lerma aportarán equilibrio, con Jhon Arias como enlace y James Rodríguez comandando los hilos del juego. En ataque, la potencia de Jhon Córdoba y la velocidad de Luis Díaz serán las armas para buscar el gol contra la ‘Canarinha’.

Alineación de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica; Ríos, Lerma, Arias, Rodríguez; Córdoba y Díaz.

El técnico de Brasil, Dorival Júnior, destacó a Colombia, una selección que no solo es potente en el apartado físico, sino que “propone” y “buscar jugar al fútbol”, en la víspera del partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

”Colombia juega bien al fútbol, baja el balón y juega, busca desarrollar, tiene muchas cualidades”, alertó el seleccionador brasileño en la rueda de prensa previa al duelo del jueves contra el cuadro cafetero, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El preparador mencionó particularmente el caso de James Rodríguez, que lidera un centro del campo colombiano que “combate y tiene buena salida del balón”.

”Es un equipo que propone, que en todo momento buscará jugar contra la selección brasileña. Tenemos que tener cuidado y actitud para neutralizar lo máximo posible las posibles embestidas de nuestro adversario y confiar en la evolución de Brasil”, dijo.

Tengo “confianza en el grupo, en el equipo, en que aparezca el equipo de la Copa América que tanto ilusionó y generó resultados jugando bien. Ese es el ideal nuestro”, dijo el entrenador argentino en una rueda de prensa en la capital brasileña.

“Brasil tiene jugadores en todos los clubes más importantes de Europa que están rindiendo bien. Es un equipo de mucho cuidado que tenemos que afrontar con suma prudencia, pero sin miedo. Salir, con nuestro plan, a ganar el partido”, afirmó.

Brasil: Alisson - Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana - Bruno Guimarães, Gerson - Savinho (Joao Pedro), Rodrygo, Raphinha - Vinícius Jr. DT: Dorival Júnior.

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias - James Rodríguez - Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

