EN VIVO: Colombia vs. Argentina: Marruecos espera por su rival en la final

Colombia y Argentina se citan en Santiago para disputar una semifinal del Mundial Sub-20. Es un choque de estilos y orgullos nacionales entre dos equipos que no han perdido y que llegan marcados por bajas sensibles. La Albiceleste no contará con su cerebro Maher Carrizo ni con Valente Pierani, mientras que la Tricolor deberá suplir la ausencia de su máximo artillero, Néiser Villarreal, y del lateral Carlos Sarabia. Dos golpes duros en el corazón del juego, pero también una prueba de carácter para ambos.

El juego lo podrá seguir desde las 6:00 p.m., por el Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

Las selecciones ya se encuentran en el campo y hacen fila para escuchar los himnos nacionales. Se viene el pitazo incial

Han pasado 22 años de aquella noche en Abu Dabi, cuando un grupo de jóvenes colombianos subió al podio del Mundial Sub-20. Era diciembre de 2003 y la Colombia dirigida por Reinaldo Rueda conseguía algo que ninguna selección masculina del país ha logrado repetir: un tercer puesto en un torneo mundial de la FIFA.

Hoy, en 2025, Colombia vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo en un Mundial Sub-20. Han pasado 22 años desde aquella gesta en los Emiratos, y la historia parece ofrecer una nueva oportunidad.

La selección actual lleva consigo la inspiración de ese equipo de 2003, el que demostró que el fútbol colombiano puede competir de igual a igual con las grandes potencias, y que los sueños se alcanzan con trabajo y convicción.

Colombia probará un nuevo esquema para las semifinales. Julián Bazán, defensor central, es la sorpresa del once inicial de César Torres. Por como la selección presentó la titular, da a entender que Bazán jugará por la derecha y Joel Romero en el medio, junto a Kéner González y Elkin Rivero. Emilio Aristizabal será el nueve referente en el ataque.

Argentina, seis veces campeona en 18 participaciones del torneo juvenil, no levanta el trofeo mundial juvenil desde Canadá 2007 y llega a esta semifinal con la presión de volver a lo más alto. Colombia, por su parte, ha disputado 12 ediciones y alcanzó su mejor resultado en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando terminó tercera.

El antecedente más recordado entre ambos en un Mundial Sub-20 se remonta a Países Bajos 2005, donde se midieron en octavos de final. La Albiceleste ganó 2-1 con goles de Lionel Messi y Julio Barroso en los minutos finales, y más tarde se coronó campeona del torneo.

En tiempos más recientes, durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela, Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego chocaron en el hexagonal final.

En esa ocasión, Argentina se impuso 1-0, finalizó segunda y Colombia fue tercera, con Brasil como campeón del certamen.

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La historia reciente entre ambos seleccionados agrega picante. Apenas hace tres meses se cruzaron en el Sudamericano con triunfo argentino por la mínima, pero ahora el contexto es otro: un Mundial, una semifinal y el recuerdo latente de la final de Copa América que Argentina le arrebató a los mayores colombianos en 2024. La revancha, aunque simbólica, se siente. César Torres lo sabe y lo repite a sus jugadores: “vinimos por siete finales”. No es una frase vacía; su equipo, sólido, rebelde y emocional, ha convertido cada partido en un acto de resistencia y fe.

En la otra esquina, el equipo de Diego Placente llega con la confianza de quien ha ganado todo lo que ha jugado. Cinco victorias consecutivas, 14 goles a favor y una estructura de juego afinada al milímetro. Argentina no improvisa: ataca con control, defiende con orden y encuentra en Alejo Sarco y Gianluca Prestianni a dos delanteros con instinto letal. Sin Carrizo, deberá ajustar la creación, pero su maquinaria tiene piezas de sobra para responder. Colombia, más vertiginosa y directa, se apoya en el talento de Óscar Perea, un extremo que puede romper líneas y cambiar el destino de un partido en una jugada.

El escenario está servido: dos selecciones en plenitud, dos caminos distintos hacia la gloria. Argentina busca su séptima corona juvenil, la primera en casi dos décadas; Colombia sueña con su primera final mundialista Sub-20. Más allá de las estadísticas o los nombres, hay un sentimiento compartido: el de una generación que quiere dejar su marca. A partir de las seis, la pelota decidirá quién escribe el siguiente capítulo de esta rivalidad sudamericana que no deja de crecer.

