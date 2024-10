EN VIVO | Colombia vs. Chile: siga el minuto a minuto del partido de Eliminatorias

La selección de Colombia, en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Colombia y Chile se enfrentan hoy, martes, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo correspondiente a la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Ambos equipos buscan resultados que los acerquen a sus objetivos: para Colombia, un triunfo podría consolidar su posición entre los clasificados directos, mientras que para Chile este partido es una última oportunidad para mantenerse con vida en la competición.

Este encuentro es fundamental para ambas selecciones, pero con motivaciones diferentes. Colombia, que llega con 16 puntos, quiere dejar atrás su reciente derrota ante Bolivia y seguir consolidándose en la parte alta de la tabla. Por otro lado, Chile, que está último con solo cinco puntos, necesita urgentemente ganar si quiere tener alguna esperanza de salir de su crítica situación en la clasificación.

A media hora del inicio del partido, programado para las 3:30 p.m., los jugadores de la selección de Colombia, y también los de Chile, ya han salido al campo del Estadio Metropolitano de Barranquilla para realizar los ejercicios de calentamiento.

Con la afición comenzando a llenar las gradas y el ambiente cargado de expectativa, figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Camilo Vargas lideran los trabajos previos al crucial encuentro contra Chile, mientras el equipo se prepara para el duelo de eliminatorias.

Para este enfrentamiento, Lorenzo ha confirmado la alineación inicial, apostando por un equipo equilibrado y ofensivo. Camilo Vargas estará bajo los tres palos, mientras que la defensa estará compuesta por Santiago Arias, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, y Johan Mojica. En el mediocampo, Jefferson Lerma, Richard Ríos, y James Rodríguez (quien llevará la cinta de capitán) serán los encargados de manejar el ritmo del juego. Luis Díaz y Jhon Arias ocuparán las bandas, con Jhon Córdoba como referencia en ataque.

🚨 𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹



Así vamos para enfrentar a Chile por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



🇨🇴 🆚 🇨🇱#TodosSomosColombia 🇨🇴#ElPartidoDelCentenario pic.twitter.com/LLaaf6w9OR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2024

El técnico Néstor Lorenzo destacó en su rueda de prensa antes del juego de prensa la importancia de mantener el estilo del fútbol colombiano, resaltando que siempre ha buscado jugar bien y no ganar a cualquier precio. “El estilo del fútbol colombiano hemos intentado respetarlo siempre. Me gusta el buen fútbol... Nunca he querido ganar a cualquier precio. Siempre hemos tratado de jugar bien”, afirmó. Además, anticipó un partido “interesante” contra Chile y señaló que será clave hacer un juego inteligente sin especular con la situación del rival. “No creo que Chile se vaya a meter atrás ni que nosotros especulemos demasiado con la desesperación de ellos”, añadió.

Refiriéndose a la reciente derrota ante Bolivia, Lorenzo explicó que la elección de los jugadores se basó en quienes tuvieron más tiempo para entrenar, dada la situación particular de esa fecha. “Hubo jugadores que llegaron a un solo entrenamiento... elegimos con base en jugadores que pudieron entrenar por más tiempo... así el resultado diga otra cosa”, justificó. Además, destacó que el equipo ejecutó bien la planificación, aunque reconoció problemas de “timing” en la ejecución de las jugadas. “No fue un tema de toma de decisiones, sino de timing”, concluyó.

Por su parte, Santiago Arias, quien acompañó a Lorenzo en la conferencia, mostró confianza en el trabajo del equipo y la importancia de enfrentar el partido contra Chile con seriedad. “Creemos en lo que tenemos, en el trabajo que hemos venido haciendo. Este partido hay que afrontarlo con seriedad y estamos convencidos de que conseguiremos los tres puntos”, aseguró el lateral. Arias también se mostró agradecido por volver a ser parte de la selección tras su larga recuperación de una lesión, y expresó su deseo de seguir aportando al equipo.

El historial de enfrentamientos entre Colombia y Chile en todas las competiciones ha sido muy parejo a lo largo de los años. Los primeros encuentros datan de las décadas de 1940 y 1950, cuando ambas selecciones competían en torneos sudamericanos, con victorias repartidas. Sin embargo, fue en las eliminatorias para los mundiales donde esta rivalidad se intensificó y se convirtió en un clásico del fútbol sudamericano, marcado por partidos cerrados y resultados que suelen definirse por detalles.

En el contexto de las eliminatorias mundialistas, Colombia y Chile han jugado en 16 ocasiones, con resultados bastante equilibrados. Uno de los partidos más recordados es la goleada de Chile 7-2 en las eliminatorias para el Mundial de 1966, la victoria más abultada en la historia de este duelo. No obstante, Colombia ha tenido momentos importantes como el 4-1 que logró en las eliminatorias para el Mundial de 1998 y el crucial triunfo 3-1 en Santiago en la campaña para el Mundial de 2014, que fue vital para sellar su clasificación a Brasil 2014.

Cuando juegan en Colombia, la selección tricolor ha logrado aprovechar su localía, sumando victorias como el 3-1 de las eliminatorias para Catar 2022. Barranquilla, con su calor y la presión de la afición, ha sido un escenario complicado para los chilenos, que han logrado apenas algunos empates, como el 0-0 en las eliminatorias para Rusia 2018. Aunque la rivalidad ha sido históricamente pareja, Colombia ha sabido imponerse en casa y buscará mantener esa tendencia en el próximo enfrentamiento para seguir asegurando su camino al Mundial de 2026.

El historial de Chile vs. Colombia

Eliminatorias 1966: Chile 7-2 Colombia

Eliminatorias 1966: Colombia 2-0 Chile

Eliminatorias 1998: Colombia 4-1 Chile

Eliminatorias 1998: Chile 4-1 Colombia

Eliminatorias 2002: Chile 0-1 Colombia

Eliminatorias 2002: Colombia 3-1 Chile

Eliminatorias 2006: Chile 0-0 Colombia

Eliminatorias 2006: Colombia 1-1 Chile

Eliminatorias 2010: Chile 4-0 Colombia

Eliminatorias 2010: Colombia 2-4 Chile

Eliminatorias 2014: Chile 1-3 Colombia

Eliminatorias 2014: Colombia 3-3 Chile

Eliminatorias 2018: Chile 1-1 Colombia

Eliminatorias 2018: Colombia 0-0 Chile

Eliminatorias 2022: Chile 2-2 Colombia

Eliminatorias 2022: Colombia 3-1 Chile

Eliminatorias 2026: Chile 0-0 Colombia

El esperado duelo entre Colombia y Chile por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 se jugará este martes 15 de octubre a las 3:30 p.m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La transmisión del encuentro estará a cargo de Caracol Televisión, el Gol Caracol y sus plataformas digitales.

El partido llega en un momento importante para ambas selecciones. Colombia, que ocupa el segundo lugar en la tabla con 16 puntos, busca recuperarse tras la derrota en El Alto y reafirmar su fortaleza como local. Chile, en cambio, necesita con urgencia una victoria para salir de los últimos lugares de la clasificación, ya que solo ha conseguido un triunfo en la competición. Este contexto hace que el choque en Barranquilla sea determinante para las aspiraciones de ambos equipos en su camino hacia el Mundial.

