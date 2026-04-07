EN VIVO: Colombia vs. Chile, siga el minuto a minuto del Sudamericano Sub-17

Jugadores de la selección sub-17 de Colombia, antes de su debut en el Campeonato Sudamericano de Paraguay 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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La selección de Colombia llega a la tercera fecha del Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026 con la presión de ganarle este martes a Chile para no complicar su andar en este certamen prejuvenil. Los dirigidos por Freddy Hurtado quieren dejar una mejor imagen a la mostrada en el debut contra Ecuador, que resultó en un insípido 0-0.

El Grupo A tiene como líder a Ecuador, que aparece en lo más alto con siete puntos. Le sigue Uruguay que lleva dos unidades. Tanto Chile como la tricolor suman una unidad hasta el momento, por lo que el partido de esta noche cobra una mayor importante, pues se trata de un choque entre rivales directos.

Minuto a minuto de Colombia vs. Chile en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026:

Chile, bajo la dirección de Sebastián Miranda, saltará al campo con un 4-3-3: Vicente Villegas; Dylan Erazo, Esteban Páez, Lucas López y Baltazar Orostica; Joaquín Muñoz, Bayron Lizama e Ignacio Cerda; Bayron Barrera, Amaro Pérez y Jonathan Guerrero.

La selección de Ecuador abrió la jornada con una victoria 2-1 sobre Uruguay. Jhon Chica abrió el marcador y Nicolás Scotti anotó el empate parcial antes del descanso. Steven Guerrero apareció en el complemento para darle la victoria al seleccionado andino.

Freddy Hurtado dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Chile: Luigi Gómez; Alex Gómez, Juan Fori, Santiago Vallecilla y Anderson Murillo; Éider Carrillo, Samuel Martínez y Carlos Rodríguez; José Escorcia, Julio Sinisterra y Adrián Mosquera.

Será una tarde caliente en Ypané, al sur de Paraguay, donde la temperatura rondará los 21° grados celsius. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, de apenas un 10%, la humedad sí es alta: 82%.

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