EN VIVO| Colombia vs. Estados Unidos: siga el partido final de la SheBelieves Cup 2026

La selección femenina de Colombia afronta su último reto en la SheBelieves Cup 2026, el torneo amistoso que se disputa en Estados Unidos y que sirve como preparación para los desafíos oficiales de la temporada. Tras dos partidos exigentes, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se alista para cerrar su participación frente a una de las potencias históricas del fútbol femenino.

El combinado nacional ya disputó sus dos primeras presentaciones en el certamen. En el debut sufrió una derrota 4-1 frente a Canadá, resultado que dejó en evidencia algunas falencias defensivas y las dificultades para competir ante selecciones con mayor tradición en la disciplina.

El cierre de la participación cafetera será nada menos que frente a Estados Unidos, el anfitrión de la competencia y uno de los equipos más dominantes del fútbol femenino a nivel mundial.

Un historial ampliamente favorable para las estadounidenses

Más allá de la ilusión que genera el cierre del torneo, el reto para Colombia es enorme. En la historia de enfrentamientos entre ambas selecciones, Estados Unidos domina con claridad.

En 14 partidos disputados, entre amistosos y competiciones oficiales, el balance es contundente:

12 victorias para Estados Unidos

2 empates

Esto significa que Colombia aún no ha conseguido su primera victoria contra la selección estadounidense en categoría de mayores.

El antecedente más reciente se dio precisamente en la SheBelieves Cup 2025, cuando las norteamericanas se impusieron 2-0.

Aunque el panorama es complejo, las matemáticas todavía permiten soñar con el título del torneo. Para lograrlo, Colombia necesitaría vencer a Estados Unidos por una diferencia de al menos tres goles, con el objetivo de mejorar la diferencia de gol que quedó afectada tras la derrota ante Canadá.

Además, las cafeteras dependen de lo que ocurra en el partido entre Canadá y Argentina, que abrirá la última jornada. El equipo dirigido por Marsiglia necesita que la selección argentina consiga al menos un empate o una victoria frente a las canadienses.

Solo con esa combinación de resultados, Colombia podría aspirar a quedarse con el trofeo.

