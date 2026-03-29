EN VIVO | Colombia vs. Francia: amistoso internacional previo al Mundial 2026

FedEx Field en Washington, escenario del partido amistoso entre la selección de Colombia y la selección de Francia previo a la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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El historial entre colombianos y franceses es corto, apenas cinco partidos, pero el más reciente es un grato recuerdo para el país. Fue también previo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en el Stade de France de París. En aquella ocasión los goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero fueron suficientes para vencer 3-2 a los galos.

Sin embargo, ocho años después, ya en el presente, el panorama es muy distinto. Ese partido contra Colombia fue el último que Francia perdió antes de ser campeón del mundo en Rusia, mientras que la tricolor tuvo una discreta participación en ese Mundial. Además, los europeos vienen de un subcampeonato en Catar 2022, cita orbital a la que nosotros faltamos.

Para acabar de completar y para mencionar antecedentes más recientes, Francia viene de derrotar 2-1 con autoridad a Brasil, mientras que Colombia fue derrotada con el mismo marcador por Croacia. Una caída que fue un baño de realidad para la selección, sin renunciar a competir y vencer a las potencias. Algo que intentará hacer esta tarde frente a los franceses.

EN VIVO | Colombia vs. Francia

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