EN VIVO| Colombia vs Ghana: siga cada minuto del partido de la selección en dieciseisavos

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La hora de descifrar el laberinto africano llegó para la selección de Colombia. Este viernes, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará un desafío decisivo contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el compromiso que cerrará esta ronda y definirá el último clasificado a los octavos. El combinado nacional llega invicto tras superar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar sin goles ante Portugal, en un partido en el que dejó mejores sensaciones que su rival.
Colombia buscará imponer su fútbol ante una selección de Ghana que apuesta por un bloque defensivo sólido y el contragolpe como principal arma. La Tricolor intentará romper la resistencia africana y seguir soñando con un lugar entre los 16 mejores del Mundial.
Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026
La formación de Ghana
Así será la alineación titular de Colombia
Así llegó la selección al estadio
Así es el estadio de Kansas
Colombia jugará en el Arrowhead de Kansas City, hogar de los Chiefs, equipo de NFL.
Hora y dónde ver el partido
Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo
- Fecha: viernes 3 de julio de 2026
- Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri
- Hora: 8:30 p. m.
- Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+
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