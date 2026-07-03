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EN VIVO| Colombia vs Ghana: siga cada minuto del partido de la selección en dieciseisavos

La Tricolor se juega el paso a los octavos de final del Mundial 2026 contra una selección africana que ya complicó a Inglaterra en fase de grupos.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
04 de julio de 2026 - 12:15 a. m.
La Tricolor se juega el paso a los octavos de final del Mundial 2026 contra una selección africana que ya complicó a Inglaterra en fase de grupos.
La Tricolor se juega el paso a los octavos de final del Mundial 2026 contra una selección africana que ya complicó a Inglaterra en fase de grupos.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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La hora de descifrar el laberinto africano llegó para la selección de Colombia. Este viernes, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará un desafío decisivo contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el compromiso que cerrará esta ronda y definirá el último clasificado a los octavos. El combinado nacional llega invicto tras superar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar sin goles ante Portugal, en un partido en el que dejó mejores sensaciones que su rival.

Colombia buscará imponer su fútbol ante una selección de Ghana que apuesta por un bloque defensivo sólido y el contragolpe como principal arma. La Tricolor intentará romper la resistencia africana y seguir soñando con un lugar entre los 16 mejores del Mundial.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Hora y dónde ver el partido

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: viernes 3 de julio de 2026
  • Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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