EN VIVO| Colombia vs Ghana: siga cada minuto del partido de la selección en dieciseisavos

La Tricolor se juega el paso a los octavos de final del Mundial 2026 contra una selección africana que ya complicó a Inglaterra en fase de grupos. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La hora de descifrar el laberinto africano llegó para la selección de Colombia. Este viernes, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará un desafío decisivo contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el compromiso que cerrará esta ronda y definirá el último clasificado a los octavos. El combinado nacional llega invicto tras superar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar sin goles ante Portugal, en un partido en el que dejó mejores sensaciones que su rival.

Colombia buscará imponer su fútbol ante una selección de Ghana que apuesta por un bloque defensivo sólido y el contragolpe como principal arma. La Tricolor intentará romper la resistencia africana y seguir soñando con un lugar entre los 16 mejores del Mundial.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

Colombia jugará en el Arrowhead de Kansas City, hogar de los Chiefs, equipo de NFL.

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri

Hora : 8:30 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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