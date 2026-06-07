Colombia cerró su preparación mundialista con victoria sobre Jordania en San Diego

Jhon Arias (der.) fue la figura de Colombia en el partido amistoso contra Jordania de este domoingo en San Diego, Californi (EE.UU.). Foto: Getty Images via AFP - MEG MCLAUGHLIN

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Colombia dijo adiós este domingo a su etapa de preparación con una sólida victoria 2-0 sobre Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego. El resultado dejó sensaciones positivas en el equipo de Néstor Lorenzo, que encontró en Jhon Arias al hombre del partido gracias a un doblete que resolvió el último amistoso antes del Mundial 2026.

Con este resultado, la tricolor concluyó con una victoria su hoja de ruta rumbo a la máxima cita del fútbol mundial. Desde que selló su clasificación, el equipo de todos disputó ocho amistosos con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas, una hoja de vida positiva que llega en el momento más importante.

El primer tiempo fue un reflejo del dominio colombiano, aunque con dificultades para perforar el bloque defensivo jordano. El combinado nacional monopolizó la posesión, presionó alto y generó situaciones de peligro, pero el onceno árabe cerró bien los espacios en su último cuarto. Luis Díaz y Jhon Arias estuvieron cerca de abrir el marcador sin lograrlo.

Al minuto 40, James Rodríguez le filtró un pase milimétrico a Arias dentro del área. El extremo controló con dificultad, pero acomodó la pelota con precisión en el segundo palo, lejos del alcance del portero Yazeed Abulaila, para abrir el marcador y darle ventaja a Colombia antes del descanso.

Rotación de la nómina en la segunda mitad

Para la segunda mitad, Lorenzo realizó seis cambios de golpe. Ingresaron Álvaro Montero, Santiago Arias, Willer Ditta, Richard Ríos, Jaminton Campaz y Juan Camilo Hernández, mientras salieron Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Luis Díaz y Luis Suárez. Jordania también renovó su equipo para probar distintos nombres.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo en sus botas la oportunidad de ampliar la ventaja al minuto 52. El delantero risaraldense se fue en velocidad, controló un pase filtrado y definió cruzado tras entrar al área, pero su remate fue controlado sin mayores problemas por el portero Nour Bani Attiah, quien había ingresado en el entretiempo.

El segundo gol llegó al minuto 54 tras una buena combinación colectiva por la derecha. Santiago Arias desbordó y lanzó un centro preciso que encontró a Jhon Arias en el punto penalti. El chocoano conectó de cabeza y estiró el marcador para sellar un doblete que lo consagró como la figura indiscutible del encuentro.

Jordania también tuvo sus momentos de peligro. Al minuto 4, Mohannad Abu Taha tomó confianza tras una recuperación en campo colombiano y soltó un remate de media distancia que se estrelló en el poste izquierdo de Camilo Vargas. Luego, al minuto 83, Al Dahoud quedó mano a mano con Álvaro Montero tras una sucesión de toques, pero su remate se fue apenas ancho.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial?

Con la preparación concluida, Colombia ahora pone toda su atención en el debut mundialista. La tricolor abrirá su participación en el Grupo K del Mundial 2026 el próximo 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde enfrentará a Uzbekistán en el primero de sus compromisos en la máxima cita del fútbol internacional.

Minuto a minuto de Colombia vs. Jordania:

⏱️ 90+2′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: No hubo tiempo para más y Colombia cerró su preparación mundialista con una victoria sobre Jordania. Jhon Arias, con un doblete, fue la figura de la cancha.

⏱️ 90′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Amer Jamous le entró con dureza y temeridad a Jorge Carrascal en la mitad de la cancha. El volante jordano ya estaba amonestado y vio la tarjeta roja.

⏱️ 86′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Tras una sucesión de toques, Mohammad Al Dawoud quedó mano a mano con Montero. El atacante jordano definió al primer palo y su remate se fue apenas ancho.

⏱️ 83′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Richard Ríos recuperó una pelota sobre la línea central pero cuando se quería ir en velocidad, Amer Jamous lo agarró de la camiseta. El árbitro Jesús López le mostró la tarjeta amarilla.

⏱️ 80′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: La selección jordana se ha tomado más confianza a la hora de tocar la pelota, pero le cuesta entrar al área colombiana. La tricolor es paciente y le bajó a la intensidad.

⏱️ 76′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Se acabó el partido para Jhon Lucumí y Johan Mojica. Yerry Mina y Camilo Andrés Gómez ingresaron para encarar los últimos 15 minutos de este duelo amistoso.

⏱️ 75′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Richard Ríos conectó la pelota tras un centro aéreo y su remate rozó el segundo palo. Colombia tiene más espacios y puede estirar la ventaja más pronto que tarde.

⏱️ 70′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Colombia se toma el partido con paciencia con el objetivo de administrar la ventaja: Jordania, que ya modificó a nueve de sus jugadores, no encuentra la forma de elaborar juego colectivo.

⏱️ 65′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Lorenzo refrescó su línea de volantes con las salidas de Jefferson Lerma, James Rodríguez y Jhon Arias. Ingresaron Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero, quien quedó como capitán.

⏱️ 60′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Colombia encontró tranquilidad tras los goles y Jordania no ha sabido cómo reaccionar. Para la tricolor es más fácil encontrar espacio en el último cuarto de su rival y controla la pelota.

⏱️ 54′ | COL 🔵🟡2️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Tras una buena combinación colectiva por la derecha, Santiago Arias lanzó un centro tras desbordar y a la altura del punto penalti Jhon Arias conectó la pelota de cabeza y estiró el marcador.

⏱️ 52′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Juan Camilo “Cucho” Hernández se fue en velocidad tras controlar un pase filtrado y definió cruzado tras entrar al área, pero su remate fue controlado sin problemas por el portero Nour Bani Attiah, quien ingresó en el entretiempo.

⏱️ 50′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Santiago Arias se proyectó por la derecha, desbordó y soltó un centro que Cucho Hernández estuvo cerca de conectar. Nasib despejó la pelota en dos tiempos.

⏱️ 46′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Lorenzo hizo seis cambios de cara al segundo tiempo. Entraron Álvaro Montero, Santiago Arias, Willer Ditta, Richard Ríos, Jaminton Cmapaz y Juan Camilo Hernández. Salieron Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Luis Díaz, Luis Suárez. Jordania también hizo seis cambios.

⏱️ 45+1′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Puerta se proyectó y desde el séctor derecho del área jordana prefirió disparar al arco que buscar el centro. Su remate exigió la respuesta de Yazeed Abulaila.

⏱️ 45′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Luis Díaz se animó para irse en velocidad y entrar al área rival para soltar un remate al primer palo que se fue apenas ancho. Lo malo es que de nada sirvió porque estaba en fuera de lugar.

⏱️ 40′ | COL 🔵🟡1️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: James Rodríguez le filtró una pelota a Jhon Arias, quien controló con dificultad tras entrar al área, pero acomodó la pelota en el segundo palo, lejos del alcance del portero Yazeed Abulaila.

⏱️ 35′ | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: En una acción de transición de defensa a ataque, Jordania se metió en el área. Mousa Al Tamari disparó al borde del área con un remate cruzado que Dávinson Sánchez bloqueó.

⏱️ 33′ | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Lucho Díaz se fue en velocidad hacia el arco rival tras un despeje de Johan Mojica. El guajiro entró al área pero los centrales jordanos Abdallah Nasib y Yazan Al Arab lo desarmaron justo a tiempo para no dejarlo disparar.

⏱️ 28′ | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Jordania no le da espacios a Colombia en el último cuarto de cancha. Los dirigidos por Néstor Lorenzo controlan la posesión de la pelota, pero entrar al área rival sigue siendo un desafío.

⏱️ ‘23 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Néstor Lorenzo aprovecha la pausa de hidratación para conversar con sus dirigidos. James Rodríguez conversa con Fernando Alloco, asistente del técnico tricolor.

⏱️ ‘20 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Tras unos primeros minutos asfixiantes, Jordania ha mostrado una mejor versión en el último lapso. Se le ve más cómodo con la pelota en los y a la hora de cerrar espacios.

⏱️ ‘16 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: La posesión ha sido monopolizada por el seleccionado colombiano. Jordania trata de apostarle el juego largo, pero sus atacantes no han podido ganarle los duelos a Jhon Lucumí ni Dávinson Sánchez.

⏱️ ‘12 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Luis Javier Suárez le bajó con el pecho una pelota a Jhon Arias dentro del área. El extremo chocoano controló, se acomodó y, aunque su remate tenía destino de puerta, un defensor rival -Saleem Obaid- se atravesó y la pelota terminó en un tiro de esquina a favor de la tricolor.

⏱️ ‘8 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Colombia recupera la pelota tras pérdida y cuando Jordania tiene la posesión cerca de su área trata de ser asfixiante con la presencia de varios hombres en territorio rival.

⏱️ ‘4 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: Mohannad Abu Taha se tomó confianza luego de que Jordania recuperara en territorio colombiano y, de media distancia, soltó un fuerte remate que se estrelló en el poste de la mano izquierda de Camilo Vargas. Se salvó COlombia.

⏱️ ‘1 | COL 🔵🟡0️⃣-0️⃣JOR🔴🔴: El árbitro mexicano Rafael López hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en San Diego. El puntapié inicial lo dio Luis Javier Suárez y la posesión es de la selección de Colombia.

Poco a poco se ha llenado el Snapdragon Stadium de San Diego. La presencia de hinchas colombianos supera con fuerza la de los aficionados jordanos. Todavía hay claros en las tribunas.

El partido entre Colombia y Jordania contará con una terna arbitral de corte norteamericano. El mexicano Rafael López dirigirá el encuentro como árbitro principal, asistido por los estadounidenses Cameron Blanchard y Chris Elliott en las líneas. Ramy Touchan, también de EE.UU., ejercerá como cuarto árbitro hombre.

El técnico de Jordania, el marroquí Jamal Sellami, dispuso de un dispuso de un 5-2-3 para enfrentar a Colombia: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nassib, Yazan Al Arab, Saleem Obaid y Mohannad Abu Taha; Nizar Al Rashdan y Noor Al Rawabdeh; Mousa Al Tamari, Odeh Fakhoury y Ali Olwan.

Néstor Lorenzo no hizo muchos cambios respecto a su base, salvo por la inclusión de Gustavo Puerta en lugar de Richard Ríos. Vamos con un 4-2-3-1: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez.

San Diego recibirá el partido entre Colombia y Jordania bajo un cielo despejado y condiciones ideales. La temperatura actual de 21 °C descenderá levemente hasta los 20 °C en las próximas dos horas, con vientos moderados de 14 km/h, humedad del 66 % y sin ninguna probabilidad de lluvia.

Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Snapdragon Stadium de San Diego, EE.UU.

Transmisión: Caracol TV y ditu (Gol Caracol)

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