EN VIVO | Colombia 0-0 Paraguay: última fecha del Sudamericano femenino Sub-20

Jugadoras de Colombia celebran el triunfo de este martes 10 de febrero en el partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Colombia y Uruguay, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Tricolor quiere cerrar con broche de oro la fase de grupos. El combinado patrio juega su cuarto y último partido en la primera ronda del Sudamericano Femenino Sub-20 que se cumple en Asunción, Paraguay. Es precisamente contra este país contra el que se medirá la selección nacional de Paniagua.

Las Guaranies vienen de caer con Venezuela por la fecha anterior. Aun así, se mantienen en el lote de las clasificadas gracias a su empate sin goles contra Uruguay, pero especialmente a su goleada 4-0 sobre Chile en la primera jornada. Un rendimiento que no se ha vuelto a repetir en el resto del torneo.

Finalmente, Colombia acumula dos victorias (2-0 vs. Uruguay y 1-0 vs. Venezuela) que la mantienen en el primer lugar de su zona con siete puntos, tres más que Paraguay. Un panorama tranquilo desde el punto de vista de la clasificación al hexagonal final, pero que exige el mejor rendimiento posible para asegurar el primer lugar del grupo.

Minuto a minuto de Colombia vs. Paraguay

⏱️ 30’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 25’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 20’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 15’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 10’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 5’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

⏱️ 0’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

