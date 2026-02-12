Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 33 segundos

EN VIVO | Colombia 0-0 Paraguay: última fecha del Sudamericano femenino Sub-20

La selección va en busca de un triunfo sobre la anfitriona que le permita terminar primera del grupo.

Daniel Montoya Ardila
12 de febrero de 2026 - 09:30 p. m.
Jugadoras de Colombia celebran el triunfo de este martes 10 de febrero en el partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Colombia y Uruguay, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
La Tricolor quiere cerrar con broche de oro la fase de grupos. El combinado patrio juega su cuarto y último partido en la primera ronda del Sudamericano Femenino Sub-20 que se cumple en Asunción, Paraguay. Es precisamente contra este país contra el que se medirá la selección nacional de Paniagua.

Las Guaranies vienen de caer con Venezuela por la fecha anterior. Aun así, se mantienen en el lote de las clasificadas gracias a su empate sin goles contra Uruguay, pero especialmente a su goleada 4-0 sobre Chile en la primera jornada. Un rendimiento que no se ha vuelto a repetir en el resto del torneo.

Finalmente, Colombia acumula dos victorias (2-0 vs. Uruguay y 1-0 vs. Venezuela) que la mantienen en el primer lugar de su zona con siete puntos, tres más que Paraguay. Un panorama tranquilo desde el punto de vista de la clasificación al hexagonal final, pero que exige el mejor rendimiento posible para asegurar el primer lugar del grupo.

Minuto a minuto de Colombia vs. Paraguay

Hace 5 horas

Primer cooling break del encuentro

⏱️ 30’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Hace 5 horas

Colombia intenta con pases largos

⏱️ 25’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Hace 5 horas

La arquera paraguaya tiene problemas físicos

⏱️ 20’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Hace 5 horas

Se mantiene la paridad en el partido

⏱️ 15’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Hace 5 horas

Se sacude Colombia

⏱️ 10’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Hace 5 horas

Las locales hacen valer su condición

⏱️ 5’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido en Asunción

⏱️ 0’ Colombia 🟡 0-0 🔴 Paraguay

Actualización claveHace 6 horas

El alternativo XI de Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para el partido

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

