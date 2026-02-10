EN VIVO | Colombia 0-0 Uruguay: la selección busca su clasificación al hexagonal final

Juana Ortegón durante el primer partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Un triunfo de Colombia hoy sobre Uruguay puede ser definitivo. Las dirigidas por Carlos Paniagua arrastran un empate contra Chile y una victoria con Venezuela que las tienen segundas del grupo A del Sudamericano Sub-20. Ahora, con solo dos partidos en el panorama, el duelo de esta tarde es crucial.

No solo para las colombianas, sino también para las uruguayas que afrontan su último encuentro de la primera fase. Un triunfo las dejaría con siete puntos y un pie en el hexagonal final, pero una derrota o un empate contra la tricolor sería muy riesgoso para sus aspiraciones de jugar la Copa del Mundo de Polonia.

Minuto a minuto de Colombia vs. Uruguay

⏱️ 30’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

⏱️ 20’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

⏱️ 10’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

⏱️ 0’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

