EN VIVO | Colombia 0-0 Uruguay: la selección busca su clasificación al hexagonal final

La selección femenina Sub-20 se enfrenta a las charruas en la tercera fecha del Sudamericano.

Daniel Montoya Ardila
10 de febrero de 2026 - 09:31 p. m.
Juana Ortegón durante el primer partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Un triunfo de Colombia hoy sobre Uruguay puede ser definitivo. Las dirigidas por Carlos Paniagua arrastran un empate contra Chile y una victoria con Venezuela que las tienen segundas del grupo A del Sudamericano Sub-20. Ahora, con solo dos partidos en el panorama, el duelo de esta tarde es crucial.

No solo para las colombianas, sino también para las uruguayas que afrontan su último encuentro de la primera fase. Un triunfo las dejaría con siete puntos y un pie en el hexagonal final, pero una derrota o un empate contra la tricolor sería muy riesgoso para sus aspiraciones de jugar la Copa del Mundo de Polonia.

Minuto a minuto de Colombia vs. Uruguay

Hace 5 horas

Cooling break en Paraguay

⏱️ 30’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

Hace 5 horas

Colombia merodea el área rival

⏱️ 20’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

Hace 5 horas

El balón es de Colombia

⏱️ 10’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

Actualización claveHace 5 horas

Se mueve la pelota en Asunción

⏱️ 0’ Colombia 🟡 0-0 🔵 Uruguay

Actualización claveHace 6 horas

Las XI del profe Paniagua

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para el cotejo

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

