EN VIVO: siga el minuto a minuto de Colombia vs. Corea del Sur en el Mundial Femenino Sub-17

La selección de Colombia Sub-17 afronta este sábado un partido clave en el Mundial Femenino de Marruecos 2025. Desde las 8:00 de la mañana, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Corea del Sur en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en un duelo que definirá el destino del Grupo E.

Después de un inicio irregular, la Tricolor llega a esta cita con renovado ánimo. La goleada 3-0 sobre Costa de Marfil en la segunda jornada marcó un punto de inflexión: el equipo no solo recuperó confianza, sino que también mostró una versión mucho más compacta, con líneas equilibradas y una claridad ofensiva que había faltado en el debut. La conexión entre las mediocampistas y la zona de ataque, sumada a la solidez defensiva, devolvieron la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

El panorama es directo: Colombia necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final. Con tres puntos, ocupa el segundo lugar del grupo y depende de sí misma. Un empate la dejaría pendiente de lo que ocurra entre España y Costa de Marfil, mientras que una derrota significaría el adiós prematuro del torneo. Por eso, la consigna es clara: mantener la solidez del último juego y salir a buscar el triunfo desde el arranque.

Corea del Sur, por su parte, llega con la presión al límite. El conjunto asiático fue goleado 5-0 por España en la fecha anterior y apenas suma un punto, lo que lo obliga a ganar para tener alguna posibilidad de avanzar. Su principal figura es Ye-yun Jang, la autora del único gol del equipo en el campeonato —un penal bien ejecutado en el debut— y una de las jugadoras más desequilibrantes del plantel. Se espera que el cuadro surcoreano asuma un plan más ofensivo que en sus presentaciones previas, consciente de que no tiene margen de error.

Ambos equipos ya se conocen: en octubre de 2024 se enfrentaron en un amistoso disputado en Santo Domingo que terminó 1-1. Aquel día, Colombia se había adelantado con un potente remate de Martínez, pero Casey Phair —entonces una de las grandes promesas del fútbol asiático— igualó de penal. Un año después, el contexto es distinto y la presión es mayor, pero el reto sigue siendo el mismo: imponerse para seguir soñando en un Mundial que empieza a entrar en su etapa decisiva.

Fecha: 25 de octubre de 2025

Hora: 8:00 a.m., hora en Colombia

Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI

Transmisión: Caracol HD2 y la app de ditu

