EN VIVO|Colombia vs. Australia: hay sorpresas en el once inicial de la selección

Colombia cierra su año futbolero ante Australia con la misión de extender su racha invicta, afinar la puntería y evaluar nuevas alternativas en una nómina que sigue moviéndose rumbo al Mundial de 2026.

19 de noviembre de 2025 - 12:45 a. m.
Foto: EFE - Giorgio Viera
La selección de Colombia vuelve a escena con un reto que va más allá del marcador: confirmar una racha de ocho partidos sin derrotas y, sobre todo, continuar ajustando el funcionamiento del equipo, que en algunos pasajes del juego, no termina de convencer. El amistoso de esta noche contra Australia, en Nueva York, servirá como cierre de año para ambos equipos y como una última mirada antes de entrar de lleno en el camino hacia el Mundial de 2026. El duelo está programado para las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Australia

Hace 5 horas

La tricolor ya está en el Citi Field

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares en Colombia

Actualización claveHace 5 horas

Colombia va de amarillo

Actualización claveHace 5 horas

Los once inicialistas en Australia

Hace 5 horas

Así llegó la selección a Nueva York

Hace 6 horas

Previa del partido

El equipo de Néstor Lorenzo llega tras un triunfo que dejó más preguntas que certezas. El 2-1 frente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale expuso grietas en defensa y un déficit de eficacia arriba. Colombia generó situaciones, sí, pero la falta de puntería y la relajación en los minutos finales hicieron que el resultado se complicara más de lo necesario. Lo reconoció el propio técnico argentino al lamentar que a su equipo le faltó “concretar las llegadas claras” y ser capaz de “cerrar los partidos”, un aspecto que considera innegociable cuando llegue la cita mundialista.

Con ese diagnóstico fresco, Lorenzo afronta el segundo amistoso de la gira con una idea precisa: rotar, dosificar y observar. Daniel Muñoz quedó fuera de la convocatoria por motivos familiares, lo que abre un hueco en la banda derecha, pero no es la única novedad. La corta ventana entre un partido y otro —“demasiado cerca”, según el entrenador— obliga a ajustar cargas, en especial para aquellos que vienen con ritmo alto en Europa.

Ese contexto abre la puerta a varios futbolistas que no tuvieron minutos ante Nueva Zelanda y que esperan una oportunidad para levantar la mano. En el radar aparecen nombres como Andrés Gómez, que llega desde Brasil con una temporada de despegue; Johan Mojica, opción natural para reforzar los costados; los volantes Juan Camilo Portilla y Richard Ríos, cada uno con un perfil distinto para la zona media; el goleador Luis Suárez, figura en Portugal; y un zaguero contrastado como Davinson Sánchez, cuyo regreso puede ayudar a ordenar la última línea. No todos jugarán desde el arranque, pero varios de ellos pisan fuerte para entrar al once.

Australia, por su parte, aterriza en Estados Unidos sumida en una irregularidad que preocupa a su cuerpo técnico. En su más reciente salida cayó 1-0 ante Venezuela, un partido en el que Tony Popovic decidió reservar a varias de sus figuras, justamente pensando en este choque frente a Colombia. El balance reciente —dos derrotas y una victoria en sus últimos tres encuentros— refleja un equipo que alterna chispazos con vacíos de funcionamiento. Aun así, los ‘socceroos’ llegan con nombres capaces de competir a alta intensidad.

Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Técnico: Néstor Lorenzo.

Australia: Mathew Ryan; Lewis Miller, Jason Geria, Milos Degenek, Cameron Burgess, Callum Elder; Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Ali Hassan Toure, y Mohamed Toure.

Entrenador: Tony Popovic.

Estadio: Citi Field de Nueva York.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

