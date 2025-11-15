EN VIVO: siga el minuto a minuto del amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda

La selección masculina de Colombia encara este sábado su penúltimo partido del año. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia encara su penúltimo examen de 2025 con un amistoso ante Nueva Zelanda que, aunque no entrega puntos, sí marca un tramo clave rumbo al Mundial de 2026. Néstor Lorenzo quiere aprovechar esta doble jornada —que también incluye a Australia el próximo martes— para ajustar detalles de cara a la máxima cita el año entrante.

El duelo de este 15 de noviembre tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), y se espera que sirva como radiografía final del momento de la Tricolor antes del tramo final rumbo a la cita mundialista. Será también una oportunidad ideal para que ambos equipos planteles prueben nuevos nombres.

Siga el minuto a minuto del amistoso Colombia vs. Nueva Zelanda:

Para el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda se espera una noche sin sobresaltos en lo meteorológico. Hay 0% de probabilidad de lluvia, humedad del 56% y un viento de 11 km/h que no debería afectar el desarrollo del juego.

“La posibilidad de jugar y competir siempre nos hace ver el espectro de algunos jugadores que han tenido menos minutos en Eliminatorias. Entonces siempre es bueno, pero de ninguna manera se va cerrando el grupo o se están sacando conclusiones definitivas porque falta mucho”, comentó Néstor Lorenzo en la previa de este compromiso.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador