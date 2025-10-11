Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
Luis Javier Suárez: la madurez de un goleador que sueña con el Mundial

El equipo de Néstor Lorenzo empieza su preparación para la Copa del Mundo. El delantero samario, quien irrumpió en el final de la eliminatoria y vive un momento brillante en Europa, aspira a ganarse su lugar en la titular del combinado nacional.

Fernando Camilo Garzón
11 de octubre de 2025 - 05:27 p. m.
Luis Suárez, en el último partido de la selección de Colombia en las eliminatorias.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

Fue el griego Heráclito —respondiendo a la paradoja de Teseo, quien preguntó si un objeto sigue siendo el mismo cuando se le han reemplazado todas sus partes— quien dijo que “ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”. Luis Javier Suárez dice, precisamente, que hoy se siente diferente, que no es el mismo. Así lo explica: “Estoy en un punto de madurez distinto. Tal vez antes no estaba en el punto idóneo, pero ahora he encontrado la plenitud de confianza, de conocerme físicamente, de...

