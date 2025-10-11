Luis Javier Suárez: la madurez de un goleador que sueña con el Mundial

Luis Suárez, en el último partido de la selección de Colombia en las eliminatorias. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Fue el griego Heráclito —respondiendo a la paradoja de Teseo, quien preguntó si un objeto sigue siendo el mismo cuando se le han reemplazado todas sus partes— quien dijo que “ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”. Luis Javier Suárez dice, precisamente, que hoy se siente diferente, que no es el mismo. Así lo explica: “Estoy en un punto de madurez distinto. Tal vez antes no estaba en el punto idóneo, pero ahora he encontrado la plenitud de confianza, de conocerme físicamente, de...