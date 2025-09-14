Entrevista con Ramón Jesurún: “Un técnico serio no se deja imponer nada”

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Óscar Pérez

Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está feliz con la clasificación de la selección de mayores al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero lleva tantos años metido en la dirigencia del fútbol, más de 40, que sabe perfectamente que la celebración dura poco, y que tras cada objetivo conseguido viene un reto mayor.

Incluso, desde mucho antes de las contundentes victorias sobre Bolivia y Venezuela, con las que se aseguró el cupo a la Copa Mundo y el tercer lugar en la eliminatoria de la Conmebol, ha...