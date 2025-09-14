No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Entrevista con Ramón Jesurún: “Un técnico serio no se deja imponer nada”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destaca el proceso de los últimos tres años bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, aunque reconoce los altibajos. Pondera el trabajo con las demás selecciones nacionales y reclama reconocimiento para la dirigencia.

14 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Foto: Óscar Pérez

Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está feliz con la clasificación de la selección de mayores al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero lleva tantos años metido en la dirigencia del fútbol, más de 40, que sabe perfectamente que la celebración dura poco, y que tras cada objetivo conseguido viene un reto mayor.

Incluso, desde mucho antes de las contundentes victorias sobre Bolivia y Venezuela, con las que se aseguró el cupo a la Copa Mundo y el tercer lugar en la eliminatoria de la Conmebol, ha...

Luis Guillermo Ordoñez

Por Luis Guillermo Ordoñez

@MemordonezLordonez@elespectador.com

