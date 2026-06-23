¿Era fuera de lugar? La acción que privó a Colombia de abrir el marcador contra RD Congo

Daniel Muñoz había adelantado a Colombia en los primeros minutos del partido contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Cuando apenas comenzaba el partido entre Colombia y República Democrática del Congo por la segunda fecha del Mundial de 2026, la selección nacional estuvo a centímetros de tomar ventaja en el marcador. La acción tuvo como protagonista a Daniel Muñoz, uno de los jugadores más peligrosos de la Tricolor en el arranque del encuentro, pero un fuera de lugar terminó apagando el festejo colombiano.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo salió a disputar un compromiso clave después de su victoria en el debut frente a Uzbekistán. Sin embargo, el inicio no fue sencillo. De hecho, la primera ocasión clara fue para la República Democrática del Congo. Apenas transcurría el primer minuto cuando Edo Kayembe probó con un potente remate de media distancia que pasó muy cerca del arco custodiado por Camilo Vargas.

Muñoz volvió a aparecer en ataque

La respuesta colombiana llegó poco después. A los cuatro minutos, la Tricolor generó una de las oportunidades más claras del comienzo del partido. El arquero congoleño no logró controlar un primer remate y dejó un rebote peligroso dentro del área. Como ya es habitual, Daniel Muñoz apareció desde atrás atacando el espacio como un delantero más, aunque en esa ocasión no pudo darle dirección precisa a su definición.

La insistencia del lateral colombiano tuvo recompensa apenas dos minutos más tarde. Nuevamente encontró el momento exacto para irrumpir en el área rival y logró enviar el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores colombianos. Sin embargo, la alegría duró muy poco.

Un fuera de lugar evitó el primer gol colombiano

Daniel Muñoz, fiel a su costumbre, leyó el espacio antes que la defensa congoleña y apareció nuevamente como un atacante más para empujar la pelota al fondo de la red. Todo parecía indicar que la Tricolor se iba en ventaja, pero la revisión terminó frenando el festejo.

La acción fue invalidada por posición adelantada y el detalle fue mínimo: Colombia se quedó sin el gol por muy poco, por el hombro de Muñoz. Una decisión que frustró lo que habría sido la apertura del marcador para el equipo de Néstor Lorenzo, justo en un arranque en el que el lateral ya había mostrado su capacidad para sorprender entrando desde atrás y generando peligro constante en el área rival.

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