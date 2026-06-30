“Es momento de recuperar, seguir trabajando”: Luis Díaz ya piensa en el partido contra Ghana

Luis Díaz, en el partido de Colombia contra Portugual. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

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La selección de Colombia cerró la fase de grupos del Mundial como líder de su zona luego de igualar 0-0 contra Portugal, un resultado que le permitió asegurar el primer lugar y avanzar con confianza a los dieciseisavos de final. Tras el compromiso, Luis Díaz utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento y motivación de cara a lo que viene en el torneo.

El extremo comenzó destacando el trabajo colectivo realizado por el equipo durante esta primera etapa del campeonato. “Cumplimos nuestro primer objetivo. Muy orgulloso de este equipo, que sigue creciendo día a día”, dijo.

El guajiro también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo de los hinchas colombianos, que han acompañado a la selección tanto en los estadios como desde distintos rincones del país. En su mensaje expresó estar “agradecido con toda nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre”, una muestra del vínculo que mantiene con la afición en este Mundial.

Luis Díaz ha sido uno de los futbolistas más destacados de Colombia durante la fase de grupos. El atacante suma un gol y una asistencia, siendo determinante en el frente de ataque.

Ahora, el foco de Colombia está puesto en Ghana, rival al que enfrentará en los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio de Kansas City.

Será un compromiso especial, ya que el conjunto africano es dirigido por Carlos Queiroz, entrenador que tuvo un breve paso por la selección de Colombia entre 2019 y 2020 antes de ser desvinculado tras una serie de malos resultados en las Eliminatorias.

Antes de cerrar su mensaje, Luis Díaz dejó claro cuál es la mentalidad del grupo para afrontar la fase definitiva del Mundial: “Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene”, una frase que refleja el objetivo de una Colombia que sueña con seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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