“Es una vergüenza”: Falcao lanzó fuertes críticas al fútbol colombiano tras eliminación

Radamel Falcao García, referente del fútbol profesional colombiano. Foto: Camilo Gómez Forero

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La eliminación de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026 se consumó el pasado martes en el BC Place de Vancouver, donde Suiza se impuso 4-3 en la tanda de penaltis tras un ajustado 0-0 en los octavos de final. El resultado, que dejó a la tricolor fuera de los cuartos de final, desató distintas reacciones en el país.

Uno de los que habló fue Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección de Colombia, quien desde hace unas semanas se desempeña como comentarista de ESPN para la cobertura del Mundial. El Tigre no se guardó nada y entregó su balance sobre la eliminación de la tricolor.

“Es una lastima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estás instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los 11 metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones”.

Falcao también apuntó al fútbol colombiano y a su estructura, en la que apenas hay 36 equipos profesionales, 20 en la Primera División y 16 en la segunda categoría. Para el experimentado delantero esa base insuficiente es una de las razones detrás de las dificultades que arrastra el fútbol nacional en las grandes citas.

“Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia, equipos que no invierten porque saben que no van a descender, que tiene presupuestos de Primera División y le pagan una miseria a los jugadores, que lo único que genera es mediocridad en una institución. Los mismos futbolistas saben que no va a pasar nada si salen últimos”.

Esta eliminación mundialista representa un duro golpe para la selección de Colombia, que a pesar de todo se fue invicta de su séptima participación en el torneo. El combinado de Néstor Lorenzo ganó el Grupo K tras vencer a Uzbekistán y a RD Congo, además de empatar con Portugal, y en dieciseisavos despachó a Ghana antes de caer con Suiza.

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