Colombia empieza a jugar este jueves contra Brasil en Sao Pablo lo que será una ventana crucial en su camino a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

El equipo de Reinaldo Rueda necesita urgentemente sumar de a tres, después de sus más recientes empates contra Uruguay, Ecuador y la misma Brasil.

Mire: Lo mejor del fútbol internacional lo encuentra en El Espectador

Si bien este jueves una victoria contra la Canarinha se ve lejana, es más, un empate ya sería un gran resultado, el próximo martes contra Paraguay la selección de Colombia debe conseguir un triunfo si o si.

Por eso, para el partido que se jugará en la Neo Química Arena de Sao Pablo, es muy probable, más allá de la calidad del rival, que el combinado nacional plantee un partido conservador y resguardado en su área. Cuidando el cero y arriesgando lo mínimo.

Reinaldo Rueda ya dio pistas, en la conferencia de prensa antes del partido, de que es posible que James Rodríguez no vaya de titular. Y si bien el vallecaucano dijo que el cucuteño no está al 100% de su condición física, la realidad es que se espera que el plantamiento de la selección sea, sobre todo, defensivo, ritmo para el cual Rodríguez no sería la mejor pieza.

Mire: Reinaldo Rueda: “Era el momento de invitar a James”

Sin embargo, para lo anterior se debe tener en la cuenta que La Tricolor perdió por lesión, para esta ventana clasificatoria al Mundial, a la mayoria de sus hombres de la base defensiva (Yerry Mina, Carlos Cuesta, Stefan Medina, Óscar Murillo y Matheus Uribe). Por eso, el estratega colombiano estará obligado a probar nuevas sociedades sobre el terreno de juego.

En ataque, aunque Colombia también perdió a Falcao García, uno de sus referentes, la ecuación, con jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Miguel Ángel Borja (o Duván Zapata) y Rafael Santos Borré, clave en la presión alta y la colaboración en el plano defensivo, parece resolverse más fácil.

La misión se ve compleja, pero estará en la capacidad y visión de Reinaldo Rueda encontrar un equipo sólido que le permita no desgatar de más a las figuras antes del partido fundamental contra Paraguay del próximo martes.

No se pierda: La pequeña puerta abierta de Brasil al bossa nova

Colombia y su formación probable: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno; Juan Guillemo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz; Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré.

Brasil y su formación probable: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar.