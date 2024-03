“Este equipo está mentalizado para ganar la Copa América”: Johan Mojica

Johan Mojica, jugador de la selección de Colombia en la previa del duelo ante Rumania en España Foto: AFP - OSCAR DEL POZO

Johan Mojica, lateral izquierdo colombiano de Osasuna, declaró este martes, tras ganar a Rumanía en partido amistoso, que el combinado cafetero se encuentra “mentalizado para ganar” la Copa América.

Colombia, con goles de Jhon Córdoba y Jhon Arias, ambos en la primera mitad, y de Yáser Asprilla, en la segunda, superó a Rumanía, que recortó distancias en los minutos finales en un partido que estuvo marcado por el buen ambiente que hubo en las gradas del Metropolitano pese a la lluvia y el intenso frío que hizo en Madrid.

”El equipo está unido y el país confía en este equipo. Este equipo está mentalizado para ganar la Copa América, sin duda, pero sabemos que hay que ir con humildad. Estamos jugando contra selecciones de alto nivel y aparte del deportivo se ha hecho un trabajo importante, lindo, que no se ve. Un trabajo por detrás en la parte psicológica”, dijo Mojica, en la zona mixta del estadio Metropolitano.

”Este equipo tiene la madurez de querer aprender, de tener humildad y de mucho jugador con mentalidad ganadora, tanto si juega como si está en el banco”, confesó.

Jhon Arias: “Cada día me siento mejor en la selección”

“Fue un partido bastante bueno ante un rival difícil. Muchos subestimaban a una selección que venía hace mucho tiempo sin perder, que ha ganado partidos importantes en Europa y que va con paso firme y sólido, pero nosotros logramos hacer nuestro juego y ganar”, dijo Arias, en la zona mixta del estadio Metropolitano.

”Colombia está en ese camino de siempre querer proponer, ser protagonista y querer tener control del partido. Ha sido una victoria bastante trabajada y bastante difícil, igual que la de España el otro día. Nos llevamos una buena secuencia sin perder y eso es lo más importante”, declaró el futbolista de Fluminense, que se ha ganado un hueco con Néstor Lorenzo sin tener un perfil tan mediático como otros compañeros.

”Estar más en el foco no me interesa, igual que ser mediático. Tengo la convicción que estoy haciendo un excelente trabajo y cada día me siento mejor en la selección”, concluyó

Néstor Lorenzo: “El equipo va bien y el grupo va mejor, todos tienen el mismo deseo”

“Trabajamos partido a partido y cada partido es un problema nuevo. El equipo está fuerte y las dificultades nos han hecho mejores y nos han hecho probar cosas distintas. El que entra lo hace bien y los muchachos nos ponen en un lindo reto. No es una casualidad, pero no estamos pendiente de los partidos invictos sino de que el equipo siga creciendo”, dijo Lorenzo, en alusión a los dieciocho encuentros que lleva invicto como seleccionador colombiano.

Sobre el partido, Néstor Lorenzo apuntó que su equipo salió “bien, hizo un buen primer tiempo y pudo tener posesión y arrimarse a gol”.

”Rumanía es un equipo bien trabajado, nos exigió bien en las presiones y transiciones y se vio al final que si aflojamos nos podía complicar. Jugamos con precisión y precaución. En ochenta minutos tuvimos un ritmo muy bueno y al final nos hicieron dos goles que fueron la deuda que tuvimos”, confesó.

Las victorias frente a España y Rumanía permiten a Colombia cerrar la gira europea con “buenas sensaciones”.

”Vimos trabajar a un grupo muy unido, con un objetivo, una dedicación y una profesionalidad enorme. Estoy satisfecho con la gira más allá de las dos victorias. La convivencia ha sido espectacular. El equipo va bien y el grupo va mejor. Hay un grupo de jugadores que apuntan en la misma dirección y tienen el mismo deseo”, señaló.

”Hemos visto una Colombia que sale a ganar. El equipo ha rendido en general muy bien y de cara a la Copa América no tengo definido el grupo. Es amplío y ojalá pudiera elegir entre 30 o 35 jugadores. Me ponen en dificultad los muchachos y eso hace que la calidad mejore. Probamos variantes a futuro para imaginar lo que puede pasar, pero estamos muy bien”, concluyó.

