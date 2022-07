Falcao habló de todo y sobre James dijo: “quiero que esté en la selección”

James Rodríguez y Falcao García en un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: Leonardo Muñoz

No es común que Radamel Falcao García hable con los medios de comunicación, pero este jueves El Tigre hizo una excepción y, en entrevista con Caracol Radio, habló de varios temas.

Para empezar, el samario se refirió a la selección de Colombia y al nuevo proceso que empezará de la mano del entrenador Néstor Lorenzo. “Me parece que es una decisión coherente en el sentido de que estuvo en el proceso de la selección durante ocho años, conoce el fútbol colombiano y es un gran ser humano que seguramente va a ayudar”.

“Creo que puede ayudarnos a que la selección consiga los objetivos, ojalá que le vaya muy bien a él y a todo su cuerpo técnico. Hay jugadores que se están consolidando en Europa y el tema ya es que como equipo todos estén en buen nivel para cuando se necesite”, agregó.

“Quiero que James esté en la selección”

Sobre la posibilidad de que James Rodríguez, que todavía no ha solucionado su regreso al fútbol europeo, esté en la selección, el máximo goleador en la historia del combinado nacional fue muy claro.

“Creo que James le ha dado mucho al fútbol colombiano. Es quizás el jugador de más talento que ha tenido Colombia y hay que dejarlo que él tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida. Obviamente, quiero que esté en la selección, que esté en Europa, pero es la carrera de cada uno, él ha hecho muchísimo y ojalá que sea lo mejor para él”.

Opinión parecida a la que dio sobre David Ospina, que esta semana fue confirmado como nuevo refuerzo en el fútbol árabe.

“No creo que David salga del radar de la selección. Hoy el fútbol es más universal, quizás en Arabia no va a tener la misma competencia que puede tener en Italia, pero son decisiones entendibles. David tiene 34 años, la carrera del futbolista no es larga y me parece que está en una edad ideal donde puede tomar este tipo de decisiones”.

De hecho, Falcao les recordó a los periodistas de Caracol Radio que Ospina en otras ocasiones ha llegado sin tirmo de competencia al equipo y, de todas maneras, ha rendido. “Cuando no ha jugado ha venido a la selección y ha rendido y nos ha ayudado muchísimo. También va a depender de él”.

Sobre el recambio generacional del equipo y las comparaciones de los jóvenes futbolistas con figuras como la suya, el delantero del fútbol español dijo: “A veces las comparaciones son difíciles, pero están llegando jugadores a Europa que están teniendo éxito como el caso de Borré. Creo que si sigue en esta evolución puede estar rápidamente en un grande de Europa”.

“Comparar es muy difícil, el nivel de los jugadores quizás en todas las líneas no es igual. Al final el fútbol son momentos, creo que necesitamos conseguir un equipo, darle confianza, que vaya creciendo y agregarle lo que quiere el entrenador y seguramente que Colombia con su capacidad y talento, si le agregas ambición, deseo y demás, podrá luchar por estar en el próximo mundial”, agregó.

“El fútbol en Sudamérica es competitivo”

Sobre la polémica de los últimos meses, en la que se hablaba de la diferencia del fútbol suramericano y el europeo, por unas declaraciones de Kylian Mbappé, Falcao García explicó: “Sudamérica es competitivo porque tienes diferentes temperaturas y alturas. Los campos no son los mejores y las exigencias obligan a que los planteamientos no sean de atacar porque está en juego el puesto del DT”.

Además, Falcao también tuvo tiempo de hablar de las declaraciones de Hernán Torres, entrenador de Deportes Tolima, que se quejó hace poco por el poco tiempo de descanso que tuvo su equipo tras jugar la final del primer semestre en la Liga BetPlay.

“Yo estoy de acuerdo con Hernán Torres. Los jugadores deben tener una cierta cantidad de tiempo de vacaciones y yo veo que en Colombia es muy difícil”.

Finalmente, sobre su nueva temporada, una vez más en el Rayo Vallecano de España, el Tigre explicó: “Trato de exigirme al máximo para estar bien, de lograr ganarme un puesto en el equipo y darle lo que necesita de mí, que son goles. Sé que el fútbol español ha evolucionado mucho, que se necesita quizás más de lo que se necesitaba hace 10 años y eso requiere más compromiso, cuidado y esfuerzo de mi parte, pero tengo ganas de seguir compitiendo, de seguir luchando e ilusionado con el Rayo. Tenemos una plantilla con buenos jugadores, que tienen mucha hambre y si seguimos en el camino de la temporada pasada podremos hacer algo interesante”.

