Falcao respondió a las críticas por su convocatoria a la Selección Colombia

Radamel Falcao García es el máximo goleador histórico de la Selección de Colombia. Foto: Agencia EFE

La selección de Colombia venció 2-1 a Japón este martes (28 de marzo) en el último partido de su gira asiática, en el que Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré anotaron los goles que le dieron la victoria al combinado nacional, en el Yodoko Sakura Stadium de Osaka, lo que le permitió a la tricolor extender el invicto del director técnico del seleccionado, Néstor Lorenzo.

El listado de convocados para los amistosos fue objeto de críticas para los colombianos, específicamente con los jugadores que más tiempo llevan en la Selección, como es el caso de Falcao, con 37 años. En la previa del amistoso frente a Japón este martes 28 de marzo, Néstor Lorenzo habló acerca de la importancia de tener a Radamel en la Selección Colombia y resaltó que el delantero todavía tiene muchas cosas para darle al equipo con su experiencia.

En los últimos minutos, en la victoria ante Japón, el atacante se puso la cintilla de capitán y por poco anota en la primera opción que tuvo. Al finalizar el partido, el Tigre aseguró que con su experiencia y la juventud de varios jugadores de la Selección se podrá marcar el camino de esta nueva era, que por el momento está invicta, y agradeció las palabras de Jhon Arias, quien destacó su presencia en el equipo.

“Agradecido con John, fueron palabras que me llegaron al corazón. Trato de brindarme al máximo cuando me piden una opinión o un consejo, porque no me gusta meterme en su intimidad, pero con la experiencia podemos marcar un camino, transmitir valores para nosotros y para el país y lo que debemos dar cuando nos ponemos la camiseta”, expresó el samario.

Falcao sobre la dirección del equipo

El capitán del seleccionado también agradeció la confianza del técnico y señaló que siempre tratará de dar lo mejor para el equipo nacional, así como también dio su balance de los resultados obtenidos en la visita asiática.

“Agradecido con el cuerpo técnico, estoy para dar siempre lo que Colombia necesite y darlo todo siempre dentro del terreno de juego (…) Fue una gira productiva, necesitamos crecer, mejorar, seguir ganando automatismos, creciendo en los conceptos tácticos y la actitud ha sido muy buena. Vamos por este paso, solo fueron dos partidos para tener más confianza y estamos convencidos de que tenemos que crecer más”, concluyó Falcao.