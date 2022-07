Fotos: una a una, la Selección Colombia Femenina, finalistas de la Copa América

Este sábado, las 'chicas superpoderosas' se enfrentan contra Brasil para determinar quién será el equipo ganador de la Copa América Femenina 2022. | EFE/Ernesto Guzmán Jr. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Sin duda, esta temporada de fútbol femenino ha dejado mucho de qué hablar gracias a que las ‘chicas superpoderosas’ han dejado todo su talento y pasión por el deporte, en las canchas.

Con su reciente clasificación a la final de la Copa América, tras la derrota a Argentina 1 - 0, las jugadoras de la Selección Femenina celebraron con algunos familiares y su técnico Nelson Abadía, en las instalaciones del hotel donde se hospedaron, en la noche del 25 de julio.

Y no es para menos, pues es estar a un paso de lograr uno de los triunfos más importantes para la carrera de muchas de ellas, y en general, del fútbol femenino en Colombia.

Las protagonistas de los triunfos de Colombia

Por eso, y con el fin de resaltar las figuras más importantes de esta temporada deportiva en el fútbol femenino, haremos un repaso por la vida de algunas de las jugadoras más relevantes del equipo y han hecho mover la fibra y el corazón del equipo técnico, y de millones de hinchas de las ‘chicas superpoderosas.’

Catalina Usme

Con 32 años, esta antioqueña, ha permanecido en la Selección por varios años, dejando lo mejor de su talento en la cancha. Su club actual es América de Cali, y durante el desarrollo de la Liga Femenina Colombiana, anotó 15 goles e hizo 4 asistencias. Con 1.68 metros de estatura, esta mediocampista, ha jugado alrededor de 50 partidos con la Selección de Colombia, convirtiéndola en una ficha clave para la final contra Brasil.

Leicy Santos

La mediocampista, de 26 años, ha jugado 36 partidos con la Selección de Colombia y ha anotado 5 goles y hecho 6 asistencias. A pesar de que su club actual es el Atlético de Madrid desde el año 2019, también pasó por Santa Fe, hasta julio de 2019. Durante el desarrollo de esta Copa América 2022, Leicy ha anotado un gol, en el partido contra Bolivia.

Linda Caicedo

Se podría decir que Linda, es la revelación del fútbol colombiano, pues con tan solo 17 años, ha logrado posicionarse como una jugadora de gran valor y calidad dentro de la plantilla del equipo. Linda, que mide 1.62 metros de estatura, está en la posición centro delantero y ha jugado 11 partidos con la Selección, anotando 2 goles, el primero contra Ecuador, y el segundo, en el partido disputado con Argentina este lunes.

Catalina Pérez

La bogotana, portera de la Selección, con 27 años, también es una gran figura dentro de los partidos que se han disputado en la Copa América. Ha jugado 16 partidos con la Selección y ha logrado atajar 4 tiros al arco, y ha tenido 3 vayas invictas durante el desarrollo del torneo: Bolivia vs. Colombia (0-3), Colombia vs. Chile (4-0) y Colombia vs. Argentina (1-0).

Daniela Montoya

La mediocampista y capitana del equipo, tiene 31 años y mide 1.62 metros de estatura. Con la Selección de Colombia ha jugado 46 partidos y ha anotado 5 goles, 2 de ellos en el torneo actual de la Copa América, en el partido de se jugó contra la Selección de Paraguay.

Ha pasado tres equipos nacionales: Medellín (2021), Cali (2021) y actualmente está debutando en Júnior.

Liana Salazar

Con 29 años, Liana, es mediocampista y ha jugado 26 partidos con la Selección de Colombia. Ha anotado 2 goles con el equipo, uno de ellos durante el partido contra Chile. La bogotana pasó por Santa Fe, en el año 2021, y actualmente está jugando en Corinthians de Brasil.

¿Cuándo es la final de la Copa América Femenina 2022?

La final de la Copa América se jugará este sábado 30 de julio a las 7:00 p.m. hora Colombia, encuentro que definirá quién será el equipo campeón de la competición, entre Brasil y el combinado nacional.

