Ganar en La Paz ha marcado el camino de las clasificaciones

Desde que se juegan eliminatorias suramericanas por el sistema de todos contra todos, Colombia ha jugado seis veces en La Paz. Empató rumbo al Mundial de Francia 1998 (2-2), Corea-Japón (1-1) y Sudáfrica 2010 (0-0); perdió camino a Alemania 2006 (4-0) y ganó en sus dos recientes visitas, 2-1 hacia Brasil 2014 y 3-2 para Rusia 2018. Sumar de a tres puntos en el estadio Hernando Siles ha marcado el rumbo de las últimas clasificaciones.

Y eso será lo que tratará de hacer este jueves, desde las 3:00 p.m., por Caracol Sports, cuando enfrente a Bolivia por la séptima fecha rumbo a Catar 2022. Será el primero de tres partidos claves, pues el domingo visitará a Paraguay en Asunción y el próximo jueves recibirá a Chile, en Barranquilla. Lograr al menos seis unidades es la consigna del equipo que dirige Reinaldo Rueda desde comienzos de año.

Con el estratega vallecaucano la tricolor le ganó 3-0 a Perú en Lima y empató 2-2 con Argentina en el Metropolitano, en junio pasado, lo que la ubica en la quinta casilla de la eliminatoria. Antes, con Carlos Queiroz, Colombia le ganó 3-0 a Venezuela, igualó 2-2 con Chile en Santiago y cayó ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1).

Rueda dirigió además la Copa América de Brasil, en la que logró el tercer lugar y trabajó durante casi un mes con parte del plantel que convocó para esta triple jornada y con el que se reunió desde el lunes en Santa Cruz de la Sierra. Hoy en la mañana viajará a La Paz para el partido.

“Con la logística intentamos minimizar el impacto de la altura en los jugadores. Muchos de ellos están apenas empezando sus temporadas. Colombia debe ser inteligente y tratar de sorprender con transiciones en las que les ganemos la espalda a los rivales y seamos efectivos en el arco contrario”, explicó Rueda, quien probablemente utilizará a David Ospina en el arco; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo y William Tesillo en la defensa; Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Gustavo Cuéllar, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz en la zona de volantes, y Miguel Ángel Borja adelante.

“Todos los jugadores están disponibles y en buenas condiciones. Vamos a escoger lo mejor posible para intentar ganar el partido”, agregó.

Más tarde se disputarán los duelos Ecuador vs. Paraguay (4:00 p.m.), Venezuela vs. Argentina (7:00 p.m.), Chile vs. Brasil y Perú vs. Uruguay (8:00 p.m.).