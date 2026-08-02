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02 de agosto de 2026 - 04:01 p. m.

Gustavo Puerta recuerda el Mundial 2026: “No pude contener las lágrimas”

Gustavo Puerta habló sobre cómo vivió la Copa Mundial de la FIFA 2026, recordó su trayectoria en el fútbol y reveló cuáles son los próximos objetivos para su carrera deportiva.

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