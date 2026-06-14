Hernando “Mono” Tovar, la memoria viva del primer Mundial de Colombia

El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962. Foto: Santiago Ramírez Marín

En una habitación de su casa, Hernando “Mono” Tovar guarda una parte de la historia del fútbol colombiano. Son recortes de prensa amarillentos, fotografías, recuerdos y viejos titulares que hablan de un Mundial disputado hace más de seis décadas. El exfutbolista los pasa uno por uno, despacio y con detalle.

A sus 89 años, Tovar observa esas páginas con atención. Sus palabras ya no siempre alcanzan para construir frases completas y muchas historias permanecen atrapadas en silencios largos. Pero cuando le acercan una fotografía del 4-4 contra la...