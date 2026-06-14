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Hernando “Mono” Tovar, la memoria viva del primer Mundial de Colombia

Hernando “Mono” Tovar tiene 89 años y fue parte de la primera selección colombiana que jugó un Mundial. Hoy, entre destellos de memoria, todavía recuerda aquel equipo que en 1962 conquistó al país sin ganar un solo partido.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
14 de junio de 2026 - 02:25 p. m.
El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962.
El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962.
Foto: Santiago Ramírez Marín

En una habitación de su casa, Hernando “Mono” Tovar guarda una parte de la historia del fútbol colombiano. Son recortes de prensa amarillentos, fotografías, recuerdos y viejos titulares que hablan de un Mundial disputado hace más de seis décadas. El exfutbolista los pasa uno por uno, despacio y con detalle.

A sus 89 años, Tovar observa esas páginas con atención. Sus palabras ya no siempre alcanzan para construir frases completas y muchas historias permanecen atrapadas en silencios largos. Pero cuando le acercan una fotografía del 4-4 contra la...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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Alonso Heredia(66090)Hace 33 minutos
Qué buena crónica, Juan Carlos.
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