James: “Los integrantes de la selección de Colombia no tienen nada contra mí”

A través de Twitch, plataforma que ha utilizado recientemente para dar polémicas declaraciones, James David Rodríguez volvió a hablar de la selección de Colombia, después de conocer que quedó afuera de la convocatoria para los próximos tres partidos de la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

“Para la gente que está viendo, quiero que no vean esto como algo que va a crear polémica o controversia. Que lo vean como un espacio para compartir con todos, que me vean como alguien que quiere compartir tiempo libre con ustedes. Voy a seguir en Twitch. Ahora menos que estoy entrenando, pero quiero que lo vean como un tiempo para compartir con ustedes”, dijo el cucuteño.

El jugador del Everton inglés agregó: “Quiero darles una buena energía a los convocados y al cuerpo técnico. No tienen nada contra mí ni yo contra ellos. Espero que puedan conseguir los nueve puntos para ir al Mundial. Desde lejos les mando buena energía para que hagan tres partidos buenos, para que Colombia gane. No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de nadie. Soy fan de la selección de Colombia, un súper hincha”.

“Valoro mucho a los que me ponen buena energía. A los que no, les deseo lo mejor en sus vidas y en su trabajo. Aquí estamos siempre bien”, concluyó.