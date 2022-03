James Rodríguez: “Estar fuera del Mundial no es justo”

James Rodríguez en medio de un partido de las eliminatorias sudamericanas contra Perú. Foto: Fernando Vergara

La selección de Colombia venció a Venezuela 1-0, pero eso no le alcanzó para clasificar de manera directa a Catar 2022 y mucho menos para un repechaje. El 10 del combinado nacional dio algunas palabras tras terminar el encuentro contra la Vinotinto en Puerto Ordaz.

No hay muchas emociones felices para la selección de Colombia a pesar de haber vencido a Venezuela en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Frente a esto, James Rodríguez dijo: “Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos, creo que no es algo justo. Debemos trabajar en los próximos cuatro años”.

La hinchada del combinado nacional también esperaba celebrar o por lo menos conseguir el repechaje para seguir anhelando el sueño de estar en el Mundial. El volante colombiano se refirió ante la realidad del equipo: “Ahora todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, creo que no hay palabras, hemos hecho nuestro trabajo hoy, pero cuando ya no dependes de ti mismo es mucho más complicado”.

Cabe recordar que Colombia no vencía de visita a Venezuela desde el 15 de diciembre de 1996. Ante esto, acabar con esa racha, no fue suficiente. “La verdad eso no me importa, quería clasificar a una Copa del Mundo, pero no se dio y hay que asumir esa responsabilidad”.