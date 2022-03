James Rodríguez: “No sé si voy a estar o no en los próximos procesos”

James Rodríguez hablando con Reinaldo Rueda en el partido contra Venezuela // EFE-Rayner Peña Foto: Rayner Peña

Siguen las secuelas de la eliminación de Colombia de la próxima Copa del Mundo. James Rodríguez, líder natural del equipo, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el fracaso de la selección en la eliminatoria.

Mire: Lo mejor de la eliminatoria está en El Espectador

El mediocampista, principal figura de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, aseguró que vestir la camiseta de la selección en dos Copas del Mundo fue “lo más lindo” que le pasó en la carrera y se mostró bastante autocrítico por la eliminación del equipo.

“Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, empezó diciendo el cucuteño.

James Rodríguez, que no fue pieza fundamental de la idea de Reinaldo Rueda hasta los últimos juegos, fue uno de los futbolistas más destacados de los partidos recientes del equipo. Sin embargo, su ausencia en la mayoría de las convocatorias y su nivel irregular en el último año pesaron bastante en su falta de constancia en los llamados del entrenador.

No se pierda: Reinaldo Rueda ya no sería el técnico de la selección de Colombia

La tristeza, según James, no solo es por la ausencia de Colombia en el Mundial, también es por la imposibilidad de que varios jugadores de la nueva generación puedan participar en el campeonato más importante del fútbol. “Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como”.

Sobre el futuro, precisamente, y lo que viene para la selección, Rodríguez dejó la puerta abierta y no dejó claro si seguirá con el equipo: “No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”.

Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. pic.twitter.com/r3Sp59w6wz — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) March 30, 2022

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías”, agregó.

Todavía la Federación Colombiana de Fútbol no ha tomado decisiones sobre el futuro inmediato del equipo.

También: Análisis: ¿Por qué Colombia quedó eliminada del Mundial de Catar 2022?

James Rodríguez, no obstante, finalizó con una recomendación: “Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”.