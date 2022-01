James Rodríguez: “Nunca me he rendido, nunca me rendiré”

James Rodríguez durante el partido que Colombia perdió 1-0 contra Perú en Barranquilla. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

El centrocampista James Rodríguez encaró este viernes a los aficionados que silbaron a la selección colombiana tras caer 0-1 en Barranquilla con Perú en la decimoquinta jornada de las eliminatorias al Mundial, un resultado que dejó a los cafeteros en el sexto lugar de la tabla.

(Aquí, toda la información deportiva)

El 10 del conjunto cafetero, que milita en el Al-Rayyan de Catar, pidió con sus gestos a la tribuna que dejara de silbar e increpar a los jugadores.

Sin embargo, el público hizo caso omiso a su petición e incluso algunas personas le arrojaron cosas, por lo cual el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich salió más rápido de la cancha y acompañado de miembros del staff de la selección colombiana.

(Yerry Mina fue desconvocado de la selección de Colombia)

No obstante, este sábado James se expresó a través de sus redes sociales. “Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma”, manifestó.

La selección de Colombia afronta el martes un partido definitivo ante Argentina. Debe volver al gol después de seis partidos y ganar, para continuar soñando con Catar 2022.