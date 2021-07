James Rodríguez sobre la selección: “No le tengo que demostrar nada a nadie”

Antes de la Copa América, James David Rodríguez Rubio se consideró un “ex selección de Colombia”, luego de que Reinaldo Rueda no lo incluyera en la lista de convocados para el certamen continental. Ahora volvió a protagonizar unas nuevas palabras polémicas en un video que publicó la cuenta de Twitter del Everton en español.

“No le tengo que demostrar nada a nadie, creo que he hecho las cosas bien. Esperemos a ver qué pasa, se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos qué va a pasar en el futuro. Hay que estar bien para que la selección pueda estar bien también y, si me toca estar desde fuera, poderles dar mucho ánimo para que puedan ir a un Mundial. Fuera o dentro, no lo sé. Hay que hacer las cosas bien”, dijo el cucuteño.

🇨🇴 @jamesdrodriguez y su futuro en la Selección Colombia: apoyo desde adentro o afuera del campo. pic.twitter.com/eKx4fo2Olg — Everton (@EvertonESP) July 23, 2021

Sobre el encuentro amistoso que jugará el cuadro inglés contra Millonarios, expresó: “Es una alegría grande enfrentar a un equipo como Millonarios: grande a nivel internacional, con historia. Vamos a jugar con mucho respeto, no los he visto jugar últimamente. Tienen un técnico que sabe mucho, que ha estado en muchas finales. Intentaremos jugar un partido serio”.