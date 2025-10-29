Logo El Espectador
Japón, un reto pesado para la selección sub-17 en el Mundial Femenino

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscan un lugar en los cuartos de final del torneo que se realiza en Marruecos.

Fernando Camilo Garzón
29 de octubre de 2025 - 02:30 p. m.
Foto: Selección Colombia

La selección femenina sub-17 de Colombia busca seguir en pie en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón en los octavos de final, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Salé. El duelo será transmitido por Gol Caracol y ditu.

Después de un inicio adverso frente a España, con una derrota por 4-0, el conjunto tricolor se levantó con determinación. Las victorias sobre Costa de Marfil y Corea del Sur le devolvieron la confianza y sellaron su...

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

