Japón, un reto pesado para la selección sub-17 en el Mundial Femenino

Colombia vs. Corea del Sur: hora y dónde ver el Mundial Femenino Sub-17 en vivo Foto: Selección Colombia

La selección femenina sub-17 de Colombia busca seguir en pie en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará a Japón en los octavos de final, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Salé. El duelo será transmitido por Gol Caracol y ditu.

Después de un inicio adverso frente a España, con una derrota por 4-0, el conjunto tricolor se levantó con determinación. Las victorias sobre Costa de Marfil y Corea del Sur le devolvieron la confianza y sellaron su...