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Jhon Arias, la clave silenciosa de Colombia: habló en el Mundial la estrella de la selección

Tras el duelo contra Uzbekistán, el jugador de Palmeiras, clave en el debut triunfal del combinado nacional, habló con El Espectador en zona mixta.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Jhon Arias, besando el escudo de la camiseta de la selección de Colombia.
Jhon Arias, besando el escudo de la camiseta de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Omar Alonso

A otros apuntaron los reflectores. Por ejemplo, brillaron sobre Luis Díaz, por su gol y su asistencia. Sin embargo, hubo otro futbolista que volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza indispensable para la selección colombiana de Néstor Lorenzo. Jhon Arias no fue el protagonista de las estadísticas más llamativas ni el dueño de los titulares más ruidosos después del triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en el debut mundialista, pero sí fue el jugador que conectó las ideas, que encontró los espacios cuando el rival cerró caminos y que...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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